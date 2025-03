Trumpove clá môžu spôsobiť zdraženie benzínu v USA

Prezident Donald Trump oznámil 3. marca zavedenie 25 % cla na dovoz z Kanady a Mexika, s výnimkou energetických produktov z Kanady, ktoré budú zaťažené 10 % clom. Tieto clá, platné od 4. marca, vyvolali obavy medzi americkými rafinériami, ktoré sú závislé od dovozu ropy z týchto dvoch krajín.

Kto zaplatí clá na dovoz ropy do USA

Clá budú musieť hradiť americké spoločnosti dovážajúce ropu z Kanady a Mexika. Tieto náklady sa pravdepodobne prenesú na spotrebiteľov, hoci časť bremena môžu niesť aj kanadskí producenti alebo americké rafinérie.

Aká je závislosť USA od dovozu ropy z Kanady a Mexika

Aj keď USA exportujú viac ropy, než koľko dovážajú, dovoz hrá kľúčovú úlohu v energetickej bezpečnosti krajiny. Kanadská a mexická ropa tvoria dve tretiny celkového dovozu ropy do USA. Americké rafinérie investovali miliardy dolárov do spracovania ťažkej ropy z Kanady a Mexika, ktorá je lacnejšia ako ľahšie druhy ropy.

Dopady ciel na ceny pohonných hmôt

Podľa odhadov Goldman Sachs by 10 % clo na všetok dovoz ropy do USA viedlo k ročnému zdraženiu o 22 miliárd dolárov, čo by znamenalo zvýšenie nákladov o 170 dolárov na domácnosť. Najväčší dopad by bol cítiť na Západnom pobreží, Atlantickom pobreží a na Stredozápade, kde sú rafinérie silne závislé od dovážanej ropy.

Rafinérie môžu prejsť na ľahšiu a drahšiu ropu z USA, čo by znižovalo ich ziskovosť. Spoločnosť Marathon Petroleum uviedla, že by mohla nahradiť kanadskú ropu ľahšími domácimi surovinami, avšak s nižšou efektivitou. Valero (jeden z najväčších amerických rafinérskych podnikov) varoval, že ak clá obmedzia prístup k ťažkej rope, produkcia rafinérií by sa mohla znížiť o 10 %.

Reakcia Kanady a Mexika

Kanada okamžite zareagovala zavedením odvetných ciel na americký tovar v hodnote 100 miliárd dolárov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum oznámila, že odvetné opatrenia zverejní 9. marca.

Mexická spoločnosť Pemex oznámila, že môže presmerovať ropu do Európy a Ázie, kde je vysoký dopyt po ťažkej rope. Diaľková preprava by však znamenala vyššie náklady a nižšie zisky.

Kanadské ropné spoločnosti čelia väčším problémom než tie mexické. Kanada vyváža ropu do Ázie, ale jej jediným námorným výstupom je ropovod Trans Mountain, ktorý už funguje na plnú kapacitu. To znamená, že Kanada by nemala jednoduchý spôsob, ako kompenzovať výpadok amerického trhu, a mohla by byť nútená znášať hlavné náklady ciel.

Graf benzín (H4)

Kĺzavé priemery (SMA a EMA):

🟠 Oranžová krivka: EMA 50 = 221,54 $

🔵 Modrá krivka: SMA 200 = 214,70 $

Aktuálne sa cena blíži k SMA 200, čo býva silná úroveň podpory. Ak sa odrazí nahor, môže dôjsť k obnoveniu rastového trendu. Naopak, prerazenie pod SMA 200 by mohlo potvrdiť medvedí trend.

Indikátor RSI (Relative Strength Index):

📉 Hodnota RSI = 35,7 – blíži sa k prepredanej oblasti (pod 30), čo znamená, že trh môže byť blízko odrazu nahor.

RSI sa síce ešte nenachádza v extrémnej prepredanosti, ale ukazuje slabnúce momentum poklesu.





Zdroj: xStation5