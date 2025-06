3 trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (13.06.2025)

Izraelský útok na Irán výrazne ovplyvnil ropné trhy a patrí medzi hlavné faktory formujúce dnešnú náladu investorov. V budúcom týždni sa však očakávajú menovopolitické rozhodnutia viacerých významných centrálnych bánk. Hoci väčšina z nich pravdepodobne ponechá sadzby bezo zmeny, volatilita na trhoch s menami, komoditami a akciami môže zostať zvýšená. Po víkende sa preto oplatí sledovať GBP/CHF, zlato (GOLD) a index US500.

GBP/CHF

Bank of England (BoE) a Švajčiarska národná banka (SNB) patria medzi tie, ktoré tento týždeň zverejnia svoje rozhodnutia. BoE síce sadzby pravdepodobne nezníži, ale naznačila, že do konca roka plánuje dve zníženia. SNB je však najpravdepodobnejšia na zmenu – pre výrazný pokles inflácie a silné posilnenie franku ako bezpečnej meny. Ak sa napätie na Blízkom východe nezhorší a obchodné rozhovory USA zostanú stabilné, GBP/CHF by sa mohol odraziť nahor. Ak však dôjde k zhoršeniu situácie, downtrend môže pokračovať.

GOLD

Zlato je naďalej považované za kľúčový bezpečný prístav – spolu s japonským jenom, švajčiarskym frankom a americkým dolárom. Momentálne testuje historické maximá a môže pokračovať v raste, ak dôjde k ďalšej eskalácii medzi Izraelom a Iránom. Dlhodobo však bude jeho vývoj závisieť od menovej politiky. V stredu 18. júna oznámi Fed svoje rozhodnutie. Hoci sa v júni ani v júli zmena neočakáva, slabšie inflačné a pracovné dáta môžu podporiť holubičí postoj, čo by zlatu prospelo. Naopak, ak Fed podporí silnejší dolár, zlato môže korigovať.

US500

Futures na index S&P 500 sa nedávno priblížili historickému maximu, ale po eskalácii napätia na Blízkom východe nasledovala prudká korekcia – ktorú však počas seansy v New Yorku čiastočne vyrovnali. Ak sa USA nezapojí do priameho vojenského konfliktu, investori sa môžu zamerať na obchodné dohody a nadchádzajúcu výsledkovú sezónu. Napriek neistote ohľadom ziskov (pre nové clá), index už zotavil väčšinu predchádzajúcich strát a bude sa snažiť udržať nad úrovňou 6000 bodov.

