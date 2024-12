Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (09.12.2024)

Obchodníci očakávajú na vyše 87 %, že Fed znova sadzby zníži. Dôležitý bude však strednodobý výhľad, ktorý by zasadnutie malo tiež priniesť. Doláru sa posledné dni veľmi nedarilo, futures dáta nenaznačujú síce výraznú zmenu, no najbližšie dni by mohli so sentimentu ťažiť najmä AUD, NZD a Euro. Americký zemný plyn ťaží z očakávania výraznejšieho dopytu, ktorý by mali podporovať exportné aktivity. Pre dlhodobých obchodníkov sa stále formuje nákupná príleležitosť do roku 2025.