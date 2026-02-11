Trhové zhrnutie: Ropa rastie pre napätie medzi USA a Iránom 📈 Európske indexy pred reportom NFP z USA bez výraznejších zmien

Európske indexy sa dnes väčšinou obchodujú mierne nižšie. Index Euro Stoxx 50 klesol takmer o 0,2 %, podobný pokles je viditeľný aj v prípade nemeckého indexu DAX. Americké indexové futures tiež mierne klesajú. Medzitým vzácne kovy posilňujú: zlato vzrástlo o viac ako 1 % a obchoduje sa blízko úrovne 5 100 USD/oz (najvyššia úroveň od 30. januára), zatiaľ čo striebro posilnilo o približne 3 %.
Akcie spoločnosti Novo Nordisk klesli o viac ako 3,5 %, čím sa zmiernil nedávny nárast. Spoločnosť Ferrari pokračuje v rozširovaní včerajších ziskov po zverejnení výsledkov. Nálada v európskom bankovom sektore zostáva slabá. Naopak, akcie ťažobných a komoditných spoločností zaznamenávajú solídne zisky a rozširujú svoj dlhodobý rastový trend.
- Banky sú hnacou silou európskej sezóny zverejňovania výsledkov: Finančný sektor, ktorý predstavuje približne tretinu trhovej kapitalizácie MSCI Europe, zaznamenáva najvyšší podiel prekonaných očakávaní (približne 74 %), pričom takmer tri štvrtiny jeho trhovej kapitalizácie už zverejnili svoje výsledky. V dôsledku toho sa nedávne zisky indexu sústreďujú najmä na banky.
- Mimo finančného sektora je situácia menej presvedčivá: Technologický sektor prináša solídne prekvapenia v podobe vyšších ziskov, ale sektory materiálov a energetiky vykazujú slabšie výsledky, zatiaľ čo sektor spotrebného tovaru zostáva pod tlakom. Aby európske indexy mohli pokračovať v raste, bude pravdepodobne potrebná širšia účasť sektorov.
Zdroj: xStation5
Cena ropy stúpa v dôsledku obnoveného rizika eskalácie napätia na Blízkom východe
Cena ropy (OIL) stúpa v dôsledku vyhlásení Donalda Trumpa, ktorý pohrozil vyslaním druhej lietadlovej lode bližšie k Iránu, ak Teherán nepodpíše dohodu o balistických raketách a jadrových zbraniach. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes odmietlo akékoľvek rokovania o obmedzení svojich balistických kapacít. Trhy to vnímajú ako signál možnej eskalácie napätia na Blízkom východe a vyššieho vnímaného rizika vojenskej akcie USA proti Iránu.
Zdroj: xStation5
Siemens Energy na rekordných maximách
Siemens Energy dokazuje, že boom v dopyte po energii a infraštruktúre elektrickej siete sa prejavuje v reálnych objednávkach – najmä v oblasti plynových turbín a rozširovania elektrickej siete, podporovaný priemyselným dopytom, dátovými centrami a spotrebou elektrickej energie poháňanou umelou inteligenciou.
Kľúčové body (podľa Bloomberg):
- Objednávky skupiny vzrástli o viac ako tretinu medziročne na 17,6 mld. EUR v prvom fiškálnom štvrťroku; divízia plynových turbín zaznamenala rekordný príjem objednávok.
- Dopyt je poháňaný rastúcou spotrebou elektrickej energie v priemysle, dátových centrách a aplikáciách umelej inteligencie.
- Cena akcií vzrástla od januára o 25 %, čím sa stala jednou z najsilnejších v indexe DAX v tomto roku.
- Siemens Energy plánuje investovať 1 mld. USD v USA (svojom najväčšom jednotnom trhu) s cieľom rozšíriť výrobnú kapacitu plynových turbín a produktov pre elektrické siete; USA predstavovali približne 40 % objednávok plynových turbín v 1. štvrťroku.
- Zisk skupiny sa viac ako zdvojnásobil na približne 1,1 mld. EUR, podporený zlepšením v oblasti technológií pre elektrické siete a zvýšením produktivity v spoločnosti Siemens Gamesa.
- Objednávky spoločnosti Gamesa klesli o 34 %, čo spoločnosť pripisuje náročnej porovnávacej báze z predchádzajúceho roka (vrátane obchodu s pobrežnými veternými turbínami v hodnote približne 1,4 mld. EUR).
- Vedenie potvrdilo svoj výhľad na rok 2026 a naďalej očakáva, že Gamesa dosiahne v aktuálnom fiškálnom roku vyrovnané hospodárenie.
Zdroj: xStation5
