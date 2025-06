Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (23.06.2025)

Geopolitické napätie opäť víri trhy. Americký dolár a ropa najprv posilnili po víkendových útokoch USA na iránske ciele, no zisky rýchlo vyprchali. Zlato aj zemný plyn korigujú, no ich rastový potenciál zostáva otvorený. Euro a libra sa držia v zelených číslach, podporené nákupmi inštitúcií. Tento týždeň sledujeme kľúčové PMI a PCE dáta z USA, ktoré môžu výrazne zamiešať očakávaniami okolo ďalších krokov Fedu. Fundamenty sú dôležité, no najväčším trhovým katalyzátorom zostáva konflikt na Blízkom východe – obchodníci s napätím čakajú, či USA pritvrdí. Sledujeme trh, aby ste vy mohli reagovať ako prvý.