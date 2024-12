Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (30.12.2024)

Nižší open interest obchodníkov len podpisuje sviatočná náladu aj na finančných trhoch. Napriek tomu bude tento týždeň a jeho záver zaujímavý najmä vďaka PMI dátam z USA, ktoré budú zverejnené vo štvrtok a piatok. Veľmi zaujímavá aktivita prebieha na trhu so zemným plynom, ktorý vstupuje do tohoto týždňa s vyše 6 % gapom a tento trend by mohol pokračovať.

Z komodít možeme ešte spomenúť ropu, konkrétne na WTI sa pridalo za predposledný týždeň vyše 42 tisíc long kontraktov. Dlhodobý obchodníci začínajú aktivíne vstupovať do menového páru EURUSD, kde sa pomer risk/reward obrátil v prospech Eura.