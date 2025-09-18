Úroková sadzba by mala byť ponechaná Bank of Japan

Dnes v noci sa uskutoční ďalšie zasadnutie menovej politiky centrálnej banky, ktoré uzavrie najrušnejší týždeň menovej politiky celého roka. V zásade Bank of Japan ponechá úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 0,5 % vzhľadom na politickú, ekonomickú a sociálnu neistotu, ktorú krajina zažíva.
Ekonomická situácia Japonska
Od posledného zasadnutia v júli došlo v Krajine vychádzajúceho slnka k významným udalostiam tak v ekonomickej, ako aj politickej oblasti.
Na ekonomickom fronte posledné zverejnené údaje ukázali vyšší než očakávaný rast HDP, a to 2,2 % medziročne, čo je faktor podporujúci možnosť krátkodobého zvýšenia sadzieb.
Inflácia sa drží nad 2 % viac než tri roky. Napriek tomu, že od februára dochádza k určitej dezinflačnej tendencii, úroveň zostáva vysoká, čo vytvára tlak na BoJ na zvýšenie sadzieb. Argument zástancov flexibilnejšej menovej politiky je, že posledné údaje ukázali rast o 3,1 %, a prieskumy predpokladajú, že nové inflačné údaje, ktoré mali byť zverejnené dnes ráno, ukážu pokles rastu na 2,8 %.
CPI a jadrový CPI v Japonsku. Zdroj: XTB
Tieto údaje spolu s obchodnou dohodou uzavretou s USA, ktorá znížila celkovú neistotu, naznačovali možnosť zvýšenia sadzieb na dnešnom zasadnutí.
Očakávania však zmizli začiatkom tohto mesiaca, keď premiér Šigeru Išiba oznámil svoju rezignáciu, čo vyvolalo obavy z politickej nestability a možnosť, že nová vláda by mohla uprednostňovať flexibilnejšiu menovú politiku.
Investori sa domnievajú, že minister poľnohospodárstva Šindžiró Kodžiumi, ktorý v utorok oficiálne vstúpil do boja o predsedníctvo LDP, je viac naklonený zvyšovaniu sadzieb než jeho pravdepodobná súperka Sanae Takaichiová, považovaná za zástankyňu menového uvoľňovania a flexibilnejšej fiškálnej politiky. LDP, najväčšia strana vládnej koalície, uskutoční voľbu svojho vedenia 4. októbra.
Vývoj akcií, dlhopisov a jenu
Japonský akciový index Nikkei 225 práve prekonal svoje historické maximum. Ide už o piaty rekord v septembri po štyroch v auguste. Zároveň išlo o prvýkrát v histórii, keď benchmark uzavrel nad 45 000 bodmi. Nikkei od začiatku roka vzrástol o viac než 15 % a za posledných 12 mesiacov takmer o 25 %.
Tentokrát bol podporený rastom realitných, technologických a ďalších exportne orientovaných spoločností po tom, čo rozhodnutie Fedu o znížení sadzieb zmiernilo obavy ohľadom ekonomického výhľadu USA.
Na menovom fronte sa americký dolár stal obetným baránkom politík Donalda Trumpa. To prinútilo medzinárodných investorov hľadať alternatívne meny, ako sa to stalo s japonským jenom, ktorý od začiatku roka posilnil o 6,74 % voči americkému doláru.
Currency performance against the dollar since the beginning of the year. Source: XTB
Rate cuts by most of the world's central banks could generate further increases in the Japanese currency at a time when it is near key levels closer to 147 on the dollar-yen pair.
Zdroj: Xstation
Vývoj mien voči doláru od začiatku roka. Zdroj: XTB
Zníženie sadzieb väčšinou svetových centrálnych bánk by mohlo priniesť ďalšie posilnenie japonskej meny v čase, keď sa nachádza pri kľúčových úrovniach blízko 147 na páre dolár-jen.
Rýchle zhodnotenie japonskej meny by mohlo prehĺbiť znižovanie ziskových marží japonských spoločností. Na druhej strane by to zvýšilo inflačné tlaky, čo by mohlo prinútiť Bank of Japan k rýchlemu zvýšeniu sadzieb.
Jedným z kľúčových aspektov trhov v posledných mesiacoch boli obavy o globálne dlhopisy s pevným výnosom. Politická a fiškálna neistota posunula výnosy veľmi dlhodobých dlhopisov nahor. Tridsaťročný dlhopis dosiahol začiatkom tohto mesiaca historické maximum 3,285 %, a to uprostred nedôvery investorov vo vládnu politiku, vysokú úroveň zadlženia a možnosť zvýšenia sadzieb zo strany Bank of Japan.
Trh sa teraz zdá byť upokojený vďaka posledným aukciám, ale mohlo by ísť len o jednorazovú udalosť. Japonské dvadsaťročné dlhopisy vzrástli po tom, čo aukcia prilákala najvyšší dopyt od roku 2020, čo poskytlo investorom určitú úľavu tvárou v tvár zvýšeným politickým a fiškálnym rizikám.
Kľúčové otázky na zasadnutí
Napriek tomu, že trh so 100 % istotou započítava, že nedôjde k zmene prijatej menovej politiky, následná tlačová konferencia a vysvetlenia guvernéra Kazua Uedu budú obzvlášť dôležité. Medzi kľúčovými bodmi zdôrazňujeme nasledovné:
- Aké budú ďalšie kroky? V súčasnosti je 67 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka, pričom hlavná pozornosť smeruje na október, kedy je 30 % šanca na zvýšenie o 25 bázických bodov.
Rozhodovacie pravdepodobnosti ohľadom úrokových sadzieb: Zdroj: Bloomberg
- Ovlplyvňuje politická situácia rozhodovanie? Centrálna banka pravdepodobne nebude diskutovať o dôsledkoch Išibovej rezignácie, keďže sa snaží znovu potvrdiť svoju nezávislosť od vlády. Napriek tomu politický dopad pravdepodobne bude súčasťou rokovania.
- Ako ovplyvní rozhodnutie Fedu Japonsko? Rozhodnutia, ktoré prijímajú najdôležitejšie centrálne banky sveta, majú dosah na zvyšok sveta. Zatiaľ čo ďalším krokom v Japonsku by malo byť zvýšenie sadzieb, v USA sa očakávajú ešte dve dodatočné zníženia sadzieb neskôr v tomto roku.
