US OPEN: Hormuzský prieliv je plene otvorený 💥 Eufória na trhoch 🚀

Futures na americké akciové indexy pri otvorení Wall Street výrazne rastú. Futures na Dow Jones Industrial Average pridávajú viac než 500 bodov (+1,1 %), S&P 500 rastie o 0,8 % a Nasdaq 100 o 0,9 %. Hlavným katalyzátorom bolo vyjadrenie iránskeho ministra zahraničných vecí Seyeda Abbása Arakčího, ktorý oznámil úplné znovuotvorenie Hormuzského prielivu pre komerčnú námornú dopravu počas prímeria s Libanonom.
Zároveň portál Axios uviedol, že USA a Irán rokujú o trojbodovom memorande o porozumení, ktoré má zahŕňať uvoľnenie 20 miliárd USD v zmrazených iránskych prostriedkoch výmenou za to, že sa Irán vzdá obohateného uránu.
Index US100 zažíva svoj najrýchlejší a najvýraznejší rast od septembra 2025. Zdroj: xStation
Ceny ropy prudko klesli. WTI stratila viac než 10 % a dostala sa k úrovni 84,60 USD za barel, zatiaľ čo Brent odpísal takmer 10 %. Zlato a striebro naopak rástli. Spotové zlato pridalo 2 % na 4 881,81 USD za uncu a striebro vzrástlo takmer o 5 % na 82,30 USD za uncu.
Bezprostredným impulzom pre tento pohyb bolo oznámenie Teheránu, že počas izraelsko-libanonského prímeria, ktoré vyhlásil prezident Trump, úplne otvorí Hormuzský prieliv. Ide o kľúčovú námornú trasu, cez ktorú prechádza približne 20 % svetového obchodu s ropou. Predtým, po prvom kole mierových rokovaní v Islamabade, otvoril Irán prieliv len čiastočne a iba pre vybrané plavidlá. Optimizmus trhov ohľadom trvalejšieho konca konfliktu ďalej podporuje vyhliadka na druhé kolo rokovaní v Islamabade túto nedeľu a pokrok v rokovaniach o 450 kg uránu obohateného na 60 %, ktorý je uložený v iránskych podzemných zariadeniach.
Volatilita je aktuálne viditeľná na kľúčových trhoch. Zdroj: xStation
Kľúčové firemné informácie:
- Netflix (NFLX, -10 %) — Akcie streamovacieho giganta zažívajú najprudší pokles od októbra po sklamávajúcom výhľade na 2. štvrťrok. Očakávaný EPS je 0,78 USD oproti 0,84 USD, ktoré očakával LSEG. Ďalšou negatívnou správou je oznámenie, že spoluzakladateľ Reed Hastings v júni odstúpi z predstavenstva. Mnohí analytici však odporúčajú pokles využiť na nákup a poukazujú na solídne výsledky za 1. štvrťrok, keď tržby dosiahli 12,25 miliardy USD (+16 % r/r) a prekonali konsenzus 12,18 miliardy USD. Netflix sa zároveň vzdáva snahy o prevzatie Warner Bros. Discovery.
- Ally Financial (ALLY) +4,27 % — Akcie banky rastú po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok, ktoré prekonali odhady zisku. EPS dosiahol 1,11 USD na akciu oproti konsenzu FactSetu na úrovni 0,93 USD, čo predstavuje výrazne lepší výsledok. Tržby dosiahli 2,10 miliardy USD, mierne pod odhadom 2,14 miliardy USD, no to investorom nezabránilo reagovať na report pozitívne. Akcia sa aktuálne obchoduje na úrovni 41,96 USD, teda nad 50-dňovým kĺzavým priemerom na 40,06 USD, čo naznačuje pokračujúce rastové momentum.
- Oracle (ORCL, +3 %) — Akcie pridávajú ďalšie 3 % a smerujú k šiestej rastovej seanse za sebou. Spoločnosť za týždeň posilnila o viac než 30 %, čo je jej najlepší týždeň od roku 1999. Za rastom stojí nadšenie trhu okolo AI a cloudových kontraktov.
- Alcoa (AA) -2 % — Producent hliníka oslabuje po zmiešaných výsledkoch za 1. štvrťrok 2026. Upravený EPS dosiahol 1,40 USD na akciu oproti konsenzu LSEG na úrovni 1,49 USD, čo znamená mierne sklamanie na úrovni zisku. Tržby dosiahli 3,19 miliardy USD, pod odhadovaným pásmom 3,28 až 3,40 miliardy USD, a medziročne klesli o 5,2 %. Pozitívnou správou je však silný medzikvartálny rast čistého zisku, ktorý vzrástol na 425 miliónov USD z 213 miliónov USD vo 4. štvrťroku 2025 (+99,5 %), a to vďaka 12,3 % medzikvartálnemu rastu cien primárneho hliníka na 4 209 USD za metrickú tonu. Firma potvrdila celoročné ciele na rok 2026, čo obmedzuje výpredaj, no tlak na segment aluminy (negatívna EBITDA -40 miliónov USD) a rastúce náklady na energie a dopravu zostávajú hlavnými rizikovými faktormi.
- Affirm (AFRM, +3 %) — Morgan Stanley označila firmu za jedného z hlavných favoritov s odkazom na potenciál rastu ziskov a ustupujúce obavy okolo sektora súkromných úverov. Akcie od začiatku roka 2026 stratili 19 %, čo analytici vnímajú ako atraktívnu vstupnú úroveň.
- Knight-Swift (KNX, -1 %) — Dopravná spoločnosť znížila svoj výhľad na 1. štvrťrok s odkazom na zimné počasie a rastúce náklady na palivá v marci, ktoré predstavujú ďalší faktor vyvíjajúci tlak na sektor cestnej dopravy.
