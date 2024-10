US Open: Indexy otvárajú s neistými ziskami na konci týždňa 📌

Dolár klesá o 0,20 %

US100 rastie o 0,50 %

Výnosy sa vracajú k poklesu

Indexy otvárajú obchodovanie s neistými ziskami na konci týždňa. Technologicky orientovaný index US100 pridáva najviac. Malý index US2000 sa stále pokúša prekonať kľúčovú úroveň 2300 bodov. Bitcoin tiež rastie v prvej časti dňa.

Investori si pravdepodobne budú musieť počkať do budúceho týždňa na ďalší silný katalyzátor na Wall Street, keď budú zverejnené zaujímavejšie kvartálne správy. Zatiaľ výsledková sezóna investorov nesklamala, pričom relatívne silné výsledky z bankového sektora vzbudili veľkú pozornosť. Budúci týždeň sa očakávajú výsledky technologického sektora, ktoré ovplyvnia sentiment indexov US500 a US100.

US500

Index sa stále konsoliduje okolo úrovne 5900 bodov a čaká na ďalší silný katalyzátor, ktorý by ho posunul buď nahor, alebo nadol. Tento týždeň bol poháňaný posilňujúcim dolárom vďaka solídnym makroekonomickým údajom. Silný dolár však môže postupne oslabovať rastový moment indexu. V tomto kontexte bude veľa záležať na kvartálnych výsledkoch budúceho týždňa. Z pohľadu technickej analýzy je kľúčová podpora okolo 5730 bodov, s rezistenciou nad 5900 bodov.

Zdroj: xStation 5

Firemné novinky

Ministerstvo obchodu USA vyšetruje, či Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00 %) porušil exportné pravidlá tým, že vyrábal čipy pre umelú inteligenciu alebo smartfóny pre Huawei, prípadne používal prostredníkov na obchádzanie amerických obmedzení. TSMC poprelo akékoľvek porušenie a uviedlo, že dodržiava všetky pravidlá a má robustný systém kontroly exportu. Vyšetrovanie sa zameriava na to, či TSMC vykonal náležitú starostlivosť ohľadom svojich zákazníkov a či sa podieľal na výrobe čipov pre Huawei. Ak budú zistené porušenia, TSMC by mohlo čeliť pokutám alebo ďalším postihom, ako to bolo v prípade iných spoločností, napríklad Seagate Technology.

Philip Morris International (PM.US +0,5 %), British American Tobacco (BTI.US -2,50 %) a Japan Tobacco (JAPAF) súhlasili so zaplatením 32,5 miliardy CAD (23,6 miliardy USD) za urovnanie všetkých nárokov a súdnych sporov týkajúcich sa tabakových výrobkov v Kanade. Urovnanie nasleduje po rozhodnutí súdu v Quebecu z roku 2015, ktoré obvinilo kanadské pobočky spoločností z toho, že vedeli o karcinogénnom účinku svojich výrobkov.

American Express (AXP.US)

Akcie American Express klesli o takmer 5,50 % po tom, čo spoločnosť mierne znížila svoj odhad rastu tržieb za celý rok 2024 na približne 9 %, čo je menej ako predchádzajúci odhad 9–11 %. Za Q3 American Express vykázal tržby vo výške 16,64 miliardy USD, čo zodpovedá očakávaniam, zatiaľ čo diskontné príjmy vzrástli medziročne o 4 % na 8,78 miliardy USD.

Procter & Gamble (PG)

Akcie Procter & Gamble klesli o 1,50 % po tom, čo spoločnosť vykázala medziročný pokles čistých tržieb za 1. štvrťrok fiškálneho roku 2025 o 1 %. Dve z jej hlavných segmentov – kozmetika a starostlivosť o dieťa, ženy a rodinu – sa stretli s problémami kvôli poklesu objemu, najmä v Číne. Napriek tomu generálny riaditeľ Jon Moeller vyjadril dôveru, že spoločnosť splní svoje finančné ciele pre fiškálny rok.

Schlumberger (SLB.US)

Akcie SLB klesli o 1,80 % po tom, čo spoločnosť nesplnila odhady kvartálnych tržieb a varovala pred opatrnými výdavkami medzinárodných producentov. SLB vykázala za Q3 tržby vo výške 9,16 miliardy USD, pričom medzinárodné tržby vzrástli medziročne o 12 % na 7,43 miliardy USD, zatiaľ čo tržby v Severnej Amerike vzrástli len o 3 % na 1,69 miliardy USD. Generálny riaditeľ Olivier Le Peuch zdôraznil oslabovanie rastu krátkodobých aktivít.