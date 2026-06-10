US Open: Májová inflácia obmedzuje poklesy

Inflácia CPI v máji dosiahla 4,2 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň od apríla 2023. Trhy však nachádzajú dôvod na optimizmus v jadrovej inflácii, ktorá vzrástla len o 0,2 %. Výsledok oslabil dolár a umožnil americkému akciovému trhu mierne si vydýchnuť. Po otvorení seansy so stratami okolo 0,5 % sa indexy NASDAQ Composite a S&P 500 aktuálne pohybujú len mierne pod nulou.
Už niekoľko dní sledujeme zvýšenú averziu voči riziku na amerických trhoch. Tá môže súvisieť nielen s pomerne chaotickou komunikáciou prichádzajúcou z Blízkeho východu, ale aj s IPO spoločnosti SpaceX, ktoré je naplánované na piatok.
Pokiaľ ide o nekončiacu ságu medzi USA a Iránom, investori zrejme nevnímajú včerajšie útoky ako predzvesť výraznejšej eskalácie konfliktu. Vidieť to aj na obmedzenom raste cien ropy, keď sa barel ropy Brent aktuálne obchoduje tesne pod úrovňou 93 USD.
Najväčším dnešným porazeným je spoločnosť Super Micro Computer. Pokles o 12,5 % je predovšetkým reakciou na správu o pláne získať až 7 miliárd USD nového kapitálu prostredníctvom rozsiahlej emisie akcií.
Obrázok 1: Prehľad indexu Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Obrázok 2: Najväčšie zisky a straty v indexe Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 10.06.2026
Obrázok 3: Sektorová heatmapa indexu Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 10.06.2026
Po veľmi silnom rastovom impulze vstúpil index na konci marca do korekčnej fázy. Cena prerazila krátkodobý rastový kanál, čo predstavuje prvý jasný signál oslabujúceho trendu. Trh aktuálne testuje supportnú zónu na úrovni 28 645 bodov, ktorá sa zhoduje s 23,6 % Fibonacciho retracementom. Dodatočný support predstavuje EMA50 v blízkosti 28 338 bodov. Pokiaľ sa cena drží nad touto oblasťou, poklesy možno považovať za korekciu v rámci dominantného uptrendu.
Indikátor RSI sa pohybuje blízko úrovne 50 bodov, čo potvrdzuje absenciu jasnej prevahy jednej strany trhu. MACD naďalej generuje predajný signál a naznačuje slabnutie predchádzajúceho rastového momenta. Z technického pohľadu zostáva strednodobý výhľad býčí, no v krátkodobom horizonte majú navrch medvede.
Firemné správy
- Cracker Barrel (CBRL.US): Akcie reštauračného reťazca vzrástli o 26 % po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj výhľad tržieb na celý rok a prekonala priemerné odhady analytikov.
- Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Akcie spoločnosti sa prepadávajú o 14 % po správe, že konkurenčná spoločnosť Sanofi zastavila neskorú fázu klinických skúšok experimentálnej liečby zriedkavého autoimunitného ochorenia pre obavy o jej účinnosť.
- Super Micro Computer (SMCI.US): Akcie spoločnosti oslabili o 14 % po oznámení plánu získať 7 miliárd USD nového kapitálu. Prostriedky majú byť použité na nákup komponentov potrebných na realizáciu objednávok AI serverov v hodnote takmer 39 miliárd USD.
- Oscar Health (OSCR.US): Akcie poisťovne rastú o 4 % vďaka zvýšeniu investičného odporúčania od Barclays. Analytici ako dôvod uviedli viditeľné zlepšovanie marží spoločnosti.
Jedlo lepšie než technológie❓ Cracker Barrel rastie o 32 % po výrazne lepších výsledkoch za 3. kvartál 🍳📈
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Konflikt v Iráne sa nemusí skončiť
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