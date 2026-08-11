Hliník vystúpil na sedemtýždňové maximum. Zásoby na LME sú najnižšie od roku 1990 📈

Cena hliníka pokračuje v raste a dostala sa na najvyššiu úroveň za posledných sedem týždňov po tom, čo významný producent aluminy v Brazílii oznámil výrazné obmedzenie výroby. Norsk Hydro uviedla, že jej závod Alunorte znížil produkciu na 50 % kapacity pre problémy s dodávkami zemného plynu.
Alunorte patrí medzi najväčších svetových producentov aluminy, ktorá je kľúčovou surovinou na výrobu hliníka. Akékoľvek dlhšie obmedzenie prevádzky tak môže zvýšiť náklady hút a ďalej obmedziť už teraz napätú globálnu ponuku.
Hliník na Londýnskej burze kovov počas dňa posilnil až o 1,9 %. Neskôr sa obchodoval okolo 3 367,50 USD za tonu, približne o 1,5 % vyššie.
Problémom sú dodávky zemného plynu
Norsk Hydro uviedla, že výrobu v Alunorte obnoví na plnú kapacitu, keď to umožní dostupnosť zemného plynu. Dodávateľom plynu pre závod je spoločnosť CELBA, ktorá patrí firme New Fortress Energy.
New Fortress Energy však čelí vysokému zadlženiu a prechádza finančnou reštrukturalizáciou. To zvyšuje neistotu v súvislosti s tým, ako rýchlo sa podarí dodávky plynu stabilizovať.
Pre trh s hliníkom ide o ďalšiu nepriaznivú udalosť na strane ponuky v roku, ktorý už poznačili výrazné výpadky.
Blízky východ naďalej obmedzuje dodávky
Trh s hliníkom tento rok výrazne zasiahol konflikt s Iránom, ktorý narušil prepravu kovu z Blízkeho východu. Tento región pred vojnou predstavoval približne 10 % globálnej produkcie.
Po počiatočnom prudkom raste ceny síce časť ziskov odovzdali, od konca júna však hliník opäť posilňuje. Dôvodom je kombinácia obmedzených dodávok, nízkych zásob a rastúcich obáv, že normalizácia obchodných tokov môže trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.
Situáciu ďalej komplikuje zhoršujúce sa diplomatické prostredie. Americký prezident Donald Trump predstavil nové požiadavky voči Iránu, ktoré podľa trhu môžu rokovania o ukončení konfliktu ďalej predĺžiť.
Zásoby na LME sú najnižšie za viac ako 35 rokov
Napätie na trhu potvrdzuje aj vývoj zásob na Londýnskej burze kovov. Tie tento rok sústavne klesajú a v súčasnosti sa pohybujú okolo 250-tisíc ton, čo je najnižšia úroveň od novembra 1990.
Takto nízke zásoby zvyšujú citlivosť trhu na akýkoľvek nový výpadok ponuky. Aj relatívne krátke obmedzenie výroby môže v takomto prostredí vyvolať výraznejšiu cenovú reakciu.
Platí to najmä v situácii, keď sa nové dodávky z Číny a Indonézie zatiaľ nepremietli do výraznejšieho rastu zásob v systéme LME.
Deficit môže presiahnuť 900-tisíc ton
Norsk Hydro už minulý mesiac upozornila, že ak sa neobnoví bežný obchod cez Hormuzský prieliv, ročný globálny deficit hliníka sa môže rozšíriť na viac ako 900-tisíc ton.
Tento odhad teraz získava ďalšiu podporu po výpadku v Brazílii. Ak zostane produkcia aluminy v Alunorte obmedzená dlhší čas a zároveň budú pokračovať problémy s dodávkami z Blízkeho východu, trh môže čeliť ešte výraznejšiemu nedostatku.
Pre investorov to znamená, že hliník zostáva citlivý na akékoľvek nové správy týkajúce sa dodávok, geopolitiky a dostupnosti surovín. Krátkodobo tak prevažujú faktory podporujúce vyššie ceny.
Graf hliníka (ALUMINUM, D1)
Zdroj: xStation5
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