US Open: Sezóna tržieb a silný report NFP posúvajú Wall Street vyššie!

Po otvorení seansy na Wall Street vidíme jasné zisky naprieč hlavnými indexmi a sentiment na trhu zostáva jednoznačne pozitívny. S&P 500, Nasdaq aj Dow Jones pokračujú v raste, podporené kombináciou solídnych makrodát a mimoriadne silnej sezóny tržieb.
Dnešná seansa sa začala po zverejnení dát z amerického trhu práce. Výsledok NFP dopadol lepšie, než sa očakávalo, a potvrdil, že americký trh práce zostáva napriek vyšším úrokovým sadzbám a náročnejšiemu ekonomickému prostrediu relatívne odolný. Zároveň nejde o report, ktorý by signalizoval prehrievanie ekonomiky. Dynamika zamestnanosti skôr naznačuje pozvoľné ochladzovanie než prudké spomalenie alebo nové zrýchlenie inflačných tlakov.
Reakcia trhu na dáta z trhu práce však zostáva relatívne utlmená. Investori sa viac sústreďujú na širší makroobraz a predovšetkým na firemné tržby, ktoré si v aktuálnej reportovacej sezóne vedú mimoriadne dobre. V mnohých prípadoch zverejnené zisky prekonávajú očakávania analytikov a niektoré spoločnosti prinášajú rekordné výsledky. To posilňuje príbeh odolnosti amerických firiem aj v prostredí vyšších nákladov na financovanie.
Sila technologického sektora je obzvlášť výrazná, keďže opäť vedie rast a podporuje index Nasdaq, ktorý sa drží blízko historických maxím. Rastové akcie a veľké technologické spoločnosti zostávajú hlavným motorom celého trhu a priťahujú kapitál napriek pretrvávajúcej neistote okolo menovej politiky.
Na menovom trhu je reakcia na NFP takisto obmedzená, čo ďalej potvrdzuje, že investori dnešné dáta nevnímajú ako zásadnú zmenu vo výhľade Fedu. Očakávania ohľadom úrokových sadzieb zostávajú relatívne stabilné a trh sa naďalej sústreďuje na nadchádzajúce inflačné dáta a širšiu trajektóriu ekonomiky.
Wall Street tak pokračuje v rastovom trende, ktorý je ťahaný predovšetkým firemnými tržbami a silným risk-on sentimentom. Makrodáta, aj keď dopadnú lepšie, než sa čakalo, teraz ustupujú do úzadia za príbehom firemnej sily a pokračujúcej odolnosti americkej ekonomiky.
Zdroj: xStation5
Futures na index S&P 500 (US500) rastú, podporené tak relatívne silným výsledkom NFP, ako aj predovšetkým mimoriadne silnou sezónou tržieb, ktorá zostáva kľúčovým motorom zlepšujúceho sa sentimentu na akciovom trhu. To vedie k pokračujúcim ziskom na Wall Street, kde si investori zachovávajú pozitívny apetít po riziku.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
CoreWeave (CRWV.US) zverejnil výsledky za 2. štvrťrok, ktoré ukázali extrémny rast tržieb ťahaný AI boomom, ale aj výrazné zhoršenie kvality ziskov a rastúci tlak na náklady. Reakcia trhu bola zmiešaná, pretože rozsah expanzie zostáva impozantný, ziskovosť však zostáva pod tlakom.
Kľúčové čísla:
- Tržby: 2,08 miliardy USD (+112 % medziročne)
- EPS: -1,4 USD oproti očakávaniu okolo -0,9 USD
- Backlog: 99,4 miliardy USD (+284 % medziročne)
- Upravený čistý zisk: 21 miliónov USD (marža okolo 1 %), pokles o viac než 76 % medzikvartálne a 87 % medziročne
- Čistá strata: 589 miliónov USD (+392 % medziročne)
- Výhľad tržieb pre 2. štvrťrok: 2,45–2,6 miliardy USD oproti očakávaniu okolo 2,7 miliardy USD
Celkovo report odráža typický profil hyper-rastovej AI spoločnosti: veľmi silný rast tržieb a backlogu, ale zároveň rastúce straty, vysoké infraštruktúrne náklady a výhľad pod očakávaním. Práve táto nerovnováha medzi rozsahom rastu a ziskovosťou bola hlavným dôvodom negatívnej reakcie trhu.
IREN (IREN.US) silno rastie po tom, čo oznámil päťročnú dohodu v oblasti AI cloudu so spoločnosťou Nvidia v hodnote približne 34 miliárd USD, ktorá pokrýva vývoj rozsiahlej infraštruktúry dátových centier (približne 5 GW) pre AI workloady. Nvidia (NVDA.US) navyše získala opciu investovať až 2,1 miliardy USD do akcií IREN, čo trh interpretuje ako silné strategické potvrdenie smerovania spoločnosti.
Wendy’s (WEN.US) zverejnil lepšie než očakávané výsledky za 1. štvrťrok, čo vyvolalo pozitívnu reakciu trhu a rast ceny akcií. Spoločnosť ukázala, že napriek náročnému prostrediu amerického spotrebiteľa jej výsledky prekonali očakávania, a zároveň poskytla relatívne stabilný výhľad, čo bolo interpretované ako zlepšenie krátkodobého sentimentu.
Kľúčové čísla:
- Tržby: 540,6 milióna USD (+3,3 % medziročne), čo prekonalo očakávania o viac než 22 miliónov USD
