US Open: Wall Street ignoruje obavy z Iránu a čaká na výsledky Tesly

- Prezident Donald Trump predĺžil prímerie s Iránom na neurčito, čo podporilo sentiment na trhu futures.
- Futures na americké indexy pred otvorením trhu rástli a po začiatku obchodovania si udržiavajú rastové momentum. US500 pridáva 0,34 %, zatiaľ čo US100 rastie o 0,40 %.
- Ceny ropy rastú pre pretrvávajúcu neistotu, no v porovnaní s pondelkovým otvorením zostávajú stabilné. Oba benchmarky pridávajú približne 1,5 %, Brent sa obchoduje na 95 USD a WTI zostáva pod 92 USD.
- Trh napäto čaká na výsledky Tesly, ktoré budú zverejnené po dnešnom uzavretí trhu.
Situácia na trhu
Sentiment v závere európskej seansy a na začiatku obchodovania na Wall Street, neprekvapivo, ovláda geopolitika. Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie s Iránom prišlo práve vo chvíli, keď mala predchádzajúca dvojtýždňová dohoda vypršať. Napriek predĺženiu USA naďalej udržiavajú námornú blokádu iránskych prístavov, zatiaľ čo Irán trvá na tom, že sa k mierovým rokovaniam vráti až po zrušení blokády. Tento geopolitický pat živí obavy z prehlbujúceho sa nedostatku ropy, LNG a hnojív v globálnom meradle. Kým akciové indexy rastú, ostatné trhy odrážajú značnú neistotu, najmä ropa. Nedávne zadržanie dvoch plavidiel Iránom ukazuje, že situácia je od stabilnej stále ďaleko, aj keď priame útoky medzi oboma stranami sú momentálne pozastavené. Objavujú sa špekulácie, že USA výrazne vyčerpali svoje zásoby rakiet a potrebujú čas na výrobu a dodávky nových. Súčasná americká blokáda má navyše odrezať Irán od zvyšných peňažných tokov. Ak by však tento tlak pokračoval ďalší mesiac, ceny ropy by sa mohli dostať do pásma 100 až 110 USD a cena plynu TTF by sa mohla vrátiť k 50 až 60 EUR za MWh alebo aj vyššie, čo by bolo počas sezóny dopĺňania zásob plynu katastrofické.
Technická analýza S&P 500 (US500)
Širší trh zostáva po utorkovom poklese napätý, keď S&P 500 odpísal približne 0,6 %. Na grafe sa objavila červená denná sviečka, ktorá signalizuje spomalenie predchádzajúceho dvojtýždňového rastového trendu ťahaného optimizmom ohľadom možného konca konfliktu. Dnešný návrat k rastu je síce povzbudivý, no volatilita klesla, čo naznačuje, že na rozhodný prielom nad 7 150 bodov budú potrebné ďalšie pozitívne impulzy. Za zmienku stojí aj to, že už dve alebo tri ďalšie seansy pohybu do strany by mohli viesť k prerazeniu rastovej trendovej línie, ktorá vyniesla US500 z oblasti 6 300 bodov na súčasné úrovne.
Správy zo spoločností
- Adobe (ADBE): Akcie v úvode obchodovania rastú o viac než 3,5 %. Spoločnosť oznámila nový program spätného odkupu akcií až za 25 miliárd USD, platný do roku 2030, a zároveň rozšírila partnerstvo so spoločnosťou Omnicom Group pri vývoji pokročilých AI agentných modelov pre firmy.
- Airbnb (ABNB): Akcie rastú približne o 2,7 % po tom, čo Wells Fargo Securities zvýšila odporúčanie z „equal-weight“ na „overweight“.
- Boeing (BA): Akcie po otvorení pridali takmer 4 %, tieto zisky sa však neskôr zmiernili na necelé 2 %. Investori pozitívne reagovali na správu o nižšom než očakávanom odlive hotovosti a na informáciu, že Boeing dodal v 1. štvrťroku najviac lietadiel od roku 2019. Letecký sektor však ďalej zostáva pod tlakom pre napätú situáciu na trhu s palivom.
- Tesla (TSLA): Spoločnosť je v centre pozornosti pred zverejnením štvrťročných výsledkov. V utorok akcie mierne klesli a uzavreli pod 50-dňovým kĺzavým priemerom. Tesla je v súčasnosti najväčšou pozíciou v ETF fondoch ARK Invest. Hoci dodávky za 1. štvrťrok zaostali za očakávaním, firma stále vykázala medziročný rast. Investori Teslu vnímajú menej ako tradičnú automobilku a viac ako technologickú firmu zameranú na AI. Preto budú komentáre manažmentu k budúcim projektom pre ďalší vývoj ceny kľúčové. Po zverejnení výsledkov sa očakáva implikovaný pohyb v rozmedzí 6 až 7 %.
- UnitedHealth (UNH): Akcie rastú o 0,7 % po zvýšení odporúčania na „Buy“ od Argus Research. Analytici poukázali na veľmi silné finančné výsledky spoločnosti za prvý štvrťrok.
Akcie Tesly od historického maxima do 9. apríla stratili takmer tretinu hodnoty, táto strata sa však teraz zúžila na niečo vyše 20 %. Akcie sa obchodujú na relatívne vysokých úrovniach a valuácie z pohľadu P/E a P/S zostávajú extrémne. Napriek tomu spoločnosť ďalej predáva víziu budúcnosti, a ak bude býčí trend na Wall Street pokračovať, nemožno vylúčiť ďalšie obnovenie nedávneho rastového momenta pri akciách Tesly. Najbližšia technická rezistencia leží približne na 430 USD za akciu, zatiaľ čo kľúčový support sa nachádza na 355 USD, v súlade s 50,0 % Fibonacciho retracementom poslednej rastovej vlny.
Výhlaď pre Teslu: Príbeh je dôležitejší než čísla
