US Open: Wall Street sa odráža nahor, zatiaľ čo AI a polovodiče zatieňujú obavy okolo Iránu

Wall Street sa dnes pokúša zotaviť po nedávnych slabších seansách. Hlavné americké indexy otvorili vyššie a trhy sa opäť zameriavajú na rizikové aktíva. Po období zvýšenej neistoty spojenej s geopolitickým vývojom na Blízkom východe sa objavujú známky stabilizácie a návratu ku konštruktívnejšiemu scenáru.
Od včera na trhoch dominovali obavy, že rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom môže viesť k väčšej neistote. Investori pozorne sledujú možný dopad konfliktu na ceny ropy, inflačné očakávania a budúce rozhodnutia Fedu. Akékoľvek nové informácie o vojenských akciách alebo možných diplomatických rokovaniach zostávajú faktormi, ktoré môžu rýchlo zmeniť trhový sentiment.
Dnes však trhy vykazujú známky obnoveného optimizmu. Aktuálny predpoklad zrejme je, že situácia okolo Iránu zostáva premenlivá, ale stále existuje priestor na rokovania a snahu zabrániť ďalšej eskalácii. Kapitál sa preto postupne vracia do akcií, zatiaľ čo predajný tlak z posledných seáns poľavil.
Jedným z najsilnejších motorov dnešného odrazu je technologický sektor, najmä spoločnosti napojené na polovodiče. Výrobcovia čipov sa zotavujú z nedávneho tlaku a ťažia zo zlepšujúceho sa sentimentu okolo čínskeho technologického sektora. Po nedávnych poklesoch trhy využívajú nižšie cenové úrovne, zatiaľ čo umelá inteligencia a rastúci dopyt po pokročilých čipoch sa opäť stávajú kľúčovými témami.
Pozornosť medzitým zostáva aj pri ekonomických dátach z USA. Najnovšie údaje z trhu práce ukázali, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti opäť mierne klesol, čo naznačuje, že podmienky zamestnanosti v USA zostávajú relatívne stabilné. Ide o dôležitý signál, pretože odolný trh práce znižuje obavy z prudkého spomalenia ekonomiky.
Zároveň zostáva pre trhy kľúčovou témou Federálny rezervný systém. Najnovšia zápisnica zo zasadnutia FOMC ukázala, že tvorcovia menovej politiky zostávajú opatrní a ďalej zdôrazňujú riziko pretrvávajúcej inflácie. Jastrabí postoj Fedu obmedzuje očakávania rýchleho znižovania úrokových sadzieb, čo zostáva jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ocenenie aktív.
Dnešný odraz na Wall Street preto pôsobí skôr ako pokus o stabilizáciu po nedávnych turbulenciách než ako plný návrat optimizmu. Trhy ďalej balansujú medzi tromi hlavnými faktormi: geopolitickým vývojom, silou americkej ekonomiky a budúcou trajektóriou menovej politiky. Zatiaľ sa zdá, že kupujúci získavajú prevahu, ale trhy zostávajú veľmi citlivé na ďalší vývoj okolo Iránu aj komentáre Fedu. Dnešná seansa ukazuje, že napriek viacerým zdrojom neistoty zostáva chuť riskovať prítomná, najmä keď sa objavujú signály možnej stabilizácie situácie.
Futures na S&P 500 (US500) sa dnes obchodujú vyššie a trhy vstupujú do seansy v mierne pozitívnejšej nálade napriek pokračujúcej geopolitickej neistote. Po nedávnej volatilite spojenej s napätím medzi Spojenými štátmi a Iránom investori vykazujú len obmedzené známky paniky, zatiaľ čo pozornosť sa postupne presúva k nadchádzajúcej výsledkovej sezóne. Trhy zrejme započítavajú možnosť, že súčasná výmena paľby medzi USA a Iránom zostane obmedzená a neprerastie do širšieho konfliktu. Skutočnosť, že diplomatické kanály zostávajú otvorené, zároveň pomáha časti investorov udržať si opatrný optimizmus.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Akcie Micronu (MU.US) počas dnešnej seansy rastú po tom, čo spoločnosť oznámila výrazné rozšírenie investičných plánov v Spojených štátoch, ktoré by mali do roku 2035 presiahnuť 250 miliárd USD. Firma chce rozšíriť domácu výrobu pamäťových čipov a reaguje tak na rastúci dopyt ťahaný rozvojom umelej inteligencie a expanziou dátových centier. Trhy na oznámenie reagujú pozitívne, pretože investície Micronu zapadajú do širšieho trendu navyšovania výrobných kapacít v polovodičovom sektore.
- Akcie Cerebras Systems (CBRS.US) počas bežného obchodovania tiež posilňujú po tom, čo spoločnosť oznámila plány na mnohomiliardové investície do AI infraštruktúry naprieč Európou. Firma chce v regióne výrazne rozšíriť výpočtovú kapacitu, pričom časť novej infraštruktúry by mala podporovať projekty OpenAI. To posilňuje pozitívny naratív okolo sektora umelej inteligencie.
- Akcie PepsiCo (PEP.US) sú dnes pod tlakom, hoci spoločnosť vykázala solídne tržby za druhý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania trhu. Negatívnu reakciu trhu vyvolali najmä obavy z budúceho rastu tržieb a signály, že pretrvávajúca inflácia a ekonomická neistota môžu viesť spotrebiteľov k opatrnejším výdavkom. Trhy sa sústreďujú na širší problém, ktorému čelia spotrebiteľské firmy, keď sú zákazníci čoraz selektívnejší napriek silným celkovým tržbám.
- Akcie IBM (IBM.US) sú dnes pod tlakom a klesajú približne o 3 % po správach, že Starbucks (SBUX.US) vyvíja vlastné nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť niektoré technologické riešenia aktuálne poskytované externými dodávateľmi, vrátane IBM. Trhy sa obávajú, že rastúce využívanie interne vyvíjaných AI systémov môže znížiť dopyt po tradičnom softvéri a technologických službách. Pre IBM to zdôrazňuje širšiu zmenu v odvetví, pretože firmy sa čoraz viac snažia budovať vlastné riešenia riadené AI, čo môže zmeniť vzťah medzi podnikmi a technologickými dodávateľmi.
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