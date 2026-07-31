Ekonomický kalendár: Kľúčové odčítania CPI pre Európu a finančné výsledky ropných gigantov

Globálne finančné trhy zaznamenávajú výrazné zlepšenie sentimentu a rastúcu chuť riskovať, a to po silných rastoch na Wall Street a rozhodnom odrazení na ázijských burzách, poháňanom optimistickým výhľadom a výsledkami technologického sektora a polovodičov. Investori zároveň ostávajú ostražití voči geopolitickým faktorom na Blízkom východe. Ceny ropy smerujú k uzavretiu silného mesiaca pri priebežnom monitorovaní situácie v oblasti Hormuzského prielivu, pričom trhy pozorne analyzujú rozhodnutie Federálneho rezervného systému ponechať úrokové sadzby bez zmeny. Dnešná obchodná relácia sústredí pozornosť na kľúčové predbežné údaje o inflácii CPI a dynamike HDP v eurozóne, americký odčítok Core PCE a zverejnenie finančných výsledkov ropných koncernov (ExxonMobil, Chevron).
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
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Japonsko – Priemyselná výroba (m/m) za jún: Odčítok vykázal pokles o 1,8 % m/m pri očakávaniach na úrovni -1,2 % m/m a predchádzajúcej hodnote +3,6 % m/m.
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Japonsko – Maloobchodné tržby (r/r) za jún: Odčítok dosiahol 1,7 % r/r oproti konsenzu 2,1 % r/r a predchádzajúcej hodnote 2,8 % r/r.
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Čína – Index PMI pre priemysel (NBS) za júl: Odčítok sa ustálil na úrovni 49,4 bodu. Konsenzus bol 49,3 bodu, predchádzajúca hodnota 49,5 bodu.
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Čína – Index PMI pre služby (NBS) za júl: Odčítok dosiahol 50,2 bodu oproti 50,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
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Austrália – Maloobchodné tržby (m/m) za jún: Rast o 0,5 % m/m pri konzenzu 0,2 % m/m a predchádzajúcom odčítku 0,6 % m/m.
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Silné odrazenie akciových indexov v Ázii – juhokórejský Kospi zaznamenal výrazný rast a japonský Nikkei 225 zpevnel v reakcii na vynikajúci sentiment v sektore moderných technológií.
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Zlato sa stabilizuje v okolí 4 100 USD za uncu po nečinnosti zo strany Fed, zatiaľ čo ropa Brent sa udržiava na úrovni 85 USD za barel.
Makroekonomický kalendár
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08:30 Švajčiarsko – Maloobchodné tržby s.a. (r/r) (jún). Konsenzus: 3,1 %. Predchádzajúci odčítok: 3,5 %.
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08:45 Francúzsko – Predbežná inflácia CPI (r/r) (júl). Konsenzus: 1,8 %. Predchádzajúci odčítok: 1,8 %.
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08:45 Francúzsko – Predbežná inflácia HICP (r/r) (júl). Konsenzus: 2,1 %. Predchádzajúci odčítok: 2 %.
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09:30 Poľsko – Predbežná inflácia CPI (r/r) (júl). Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúci odčítok: 2,5 %.
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09:55 Nemecko – Miera nezamestnanosti s.a. (júl). Konsenzus: 6,3 %. Predchádzajúci odčítok: 6,3 %.
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11:00 Eurozóna – Predbežná inflácia HICP (r/r) (júl). Konsenzus: 2,9 %. Predchádzajúci odčítok: 2,8 %.
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11:00 Eurozóna – Predbežná jadrová inflácia HICP (r/r) (júl). Konsenzus: 2,4 %. Predchádzajúci odčítok: 2,4 %.
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14:30 Kanada – Mesačný HDP (m/m) (máj). Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci odčítok: 0,5 %.
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15:45 USA – Index Chicago PMI (júl). Konsenzus: 56,7. Predchádzajúci odčítok: 56,7.
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19:00 USA – Počet ropných vrtných plošín (týždeň). Konsenzus: 451. Predchádzajúci odčítok: 450.
Výsledky spoločností (Wall Street / Európa)
Pred reláciou:
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Exxon Mobil Corporation (Wall Street)
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Chevron Corporation (Wall Street)
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AbbVie Inc. (Wall Street)
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Colgate-Palmolive Company (Wall Street)
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Enbridge Inc. (Wall Street / Kanada)
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NatWest Group plc (Európa)
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Engie S.A. (Európa)
3 trhy, na ktoré sa oplatí zamerať:
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EURUSD – vzhľadom na kumulovaný balík kľúčových makroekonomických publikácií z eurozóny (inflácia CPI, HDP) v kombinácii s americkým odčítkom Core PCE.
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Ropa (WTI / Brent) – z dôvodu geopolitického napätia na Blízkom východe a dnes zverejňovaných finančných správ ropných gigantov (ExxonMobil, Chevron).
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Technologický sektor / americké indexy (Nasdaq / S&P 500) – vzhľadom na určovanie trhového smeru po sérii finančných výsledkov technologických spoločností a celkové zlepšenie sentimentu na globálnych burzách.
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