US100 rastie vďaka novým AI produktom

Podarí sa spoločnosti Nvidia na veľtrhu CES opäť rozbehnúť technologickú rally? 📈

Index US100 je pripravený obnoviť nedávne straty, k čomu prispieva 2,6 % nárast spoločnosti Nvidia pred vstupom na trh po ambicióznych oznámeniach generálneho riaditeľa Jensena Huanga o technológii umelej inteligencie na veľtrhu CES 2024. Najnovšie inovácie výrobcu čipov v oblasti hier, robotiky a osobných počítačov posilňujú jeho dominantné postavenie v ekosystéme AI.

Kľúčové pohyby na trhu:

Nvidia sa pred obchodovaním obchoduje na úrovni 153,4 USD, čím sa predlžuje momentum 2024

Futures na US100 vymazali pokles pred obchodovaním

Očakáva sa veľký objem obchodov, keďže investori spracúvajú oznámenia CES

Náladu na trhu podporil záväzok spoločnosti Microsoft týkajúci sa infraštruktúry umelej inteligencie vo výške 80 miliárd USD

Prelomový vývoj v oblasti AI

Spoločnosť Nvidia na veľtrhu CES predstavila niekoľko významných iniciatív vrátane projektu Digits, osobného superpočítača s umelou inteligenciou za 3000 USD, ktorý poháňa nový superčip GB10 Grace Blackwell. Stolový systém, ktorý bude uvedený na trh v máji, sľubuje demokratizáciu vývoja AI tým, že jednotlivým vývojárom a výskumníkom prinesie výpočtový výkon na úrovni dátového centra.

Rozšírenie strategických partnerstiev

Spoločnosť oznámila významné partnerstvá v automobilovom sektore, pričom Toyota prijala čipy Nvidia DRIVE AGX Orin a operačný systém DriveOS pre svoje vozidlá novej generácie. Ďalšia spolupráca so spoločnosťami Continental a Aurora má za cieľ priniesť autonómne nákladné vozidlá na cesty do roku 2027 a zamerať sa na to, čo Huang opisuje ako "prvý robotický priemysel v hodnote niekoľkých biliónov dolárov".

Prijatie analytikmi

Spoločnosti z Wall Street majú aj naďalej prevažne pozitívny názor na vyhliadky spoločnosti Nvidia:

USD s cieľovou cenou 180 USD, pričom zdôrazňujú "pokrok v hodnote niekoľkých miliárd dolárov".

Wedbush sa po vyhlásení na veľtrhu CES vyjadruje "ešte optimistickejšie"

KeyBanc Capital Markets (overweight, 180 USD PT) zdôrazňuje pokrok vo výrobe čipov Blackwell

Výhľad do budúcnosti

Pozornosť sa teraz sústredí na to, či najnovšie inovácie spoločnosti Nvidia dokážu udržať pozoruhodnú trajektóriu rastu spoločnosti, ktorej akcie za posledných 12 mesiacov vzrástli o 204 %. Expanzia do robotiky, autonómnych vozidiel a osobných počítačov s umelou inteligenciou naznačuje viaceré nové zdroje príjmov nad rámec jej hlavného biznisu v oblasti dátových centier, ktorý v súčasnosti generuje väčšinu jej ročných príjmov vo výške 35,1 miliardy USD.

Odhady predaja na rok 2025. Zdroj: Bloomberg

Investori sledujú najmä podrobnosti o novej generácii platformy Blackwell, ktorá by mala byť v plnom rozsahu predstavená na marcovej konferencii Nvidia GTC, čo by mohlo byť ďalším katalyzátorom pre akcie aj širší technologický sektor.



US100 (interval D1)

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa obchoduje nad maximom zo začiatku decembra na úrovni 21 668. Táto úroveň slúži býkom ako podpora a zhoduje sa s 23,6 % úrovňou Fibonacciho retracementu.

Pre medvede je kľúčovým cieľom smerom nadol úroveň 38.2 % úroveň Fibonacciho retracementu, po ktorej nasleduje tvrchol z polovice novembra na úrovni 21 255 a 50-dňová SMA na úrovni 21 179.

Ukazovateľ RSI začal býčiu divergenciu od kľúčovej úrovne podpory, ktorá v minulosti pôsobila ako zóna retracementu, čo potenciálne signalizuje pozastavenie alebo obrat v súčasnom trende. MACD sa medzitým naďalej zužuje s potenciálnym býčím crossoverom. Zdroj: xStation