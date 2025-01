US2000 klesá viac ako o 1% 📉

­čÜĘ Benchmark spolo─Źnost├ş s men┼íou kapitaliz├íciou ma┼że povolebn├ę zisky

V ─Źase, ke─Ć sa americk├Ż kapit├ílov├Ż trh preb├║dza do prv├ęho d┼ła nov├ęho t├Ż┼żd┼ła, futures na americk├ę indexy predl┼żuj├║ piatkov├Ż pokles. V┼íetko nasved─Źuje tomu, ┼że dne┼ín├í pe┼ła┼żn├í seansa na Wall Street bude medvedia. V ─Źase p├şsania tohto ─Źl├ínku index US500 klesol o 0,64 % na 5830 bodov, US100 sa obchoduje o 1,00 % ni┼ż┼íie na ├║rovni 20800 bodov a US2000 str├íca 1,10 % na ├║rovni 2177 bodov.

Minul├Ż t├Ż┼żde┼ł dostali investori mno┼żstvo argumentov na ─Ćal┼íie v├Żpredaje. Na za─Źiatku t├Ż┼żd┼ła sme dostali siln├ę ├║daje ISM spolu s rekordne vysok├Żm subindexom cien. Potom obavy z infl├ície vyvolala spr├íva Michiganskej univerzity, ktor├í uk├ízala najv├Ą─Ź┼í├ş n├írast p├Ą┼ąro─Źn├Żch spotrebite─żsk├Żch infla─Źn├Żch o─Źak├ívan├ş od roku 2008. T├Ż┼żde┼ł sa skon─Źil siln├Żm ├║dajom NFP, ktor├Ż investorov uistil o jastrabom postoji Fedu v roku 2025.

Nov├Ż t├Ż┼żde┼ł sa pritom za─Ź├şna ─Ćal┼í├şm v├Żrazn├Żm rastom ropy, dol├íra a v├Żnosov, ─Źo zase udr┼żiava tlak na pokles akci├ş a udr┼żiava infla─Źn├ę riziko. Pozornos┼ą investorov sa ─Źoskoro s├║stred├ş na stredaj┼í├ş ├║daj o decembrovom CPI, ktor├Ż by mohol by┼ą ─Ćal┼í├şm v├Żznamn├Żm katalyz├ítorom. Napriek tomu by sme v decembrov├Żch ├║dajoch e┼íte nemali vidie┼ą pln├Ż vplyv rast├║cich cien energi├ş. Ak zhrnieme makroekonomick├Ż obraz, druh├í polovica janu├íra by mala by┼ą ve─żmi zauj├şmav├í. Len v priebehu nasleduj├║cich dvoch t├Ż┼żd┼łov o─Źak├ívame spr├ívu o americkom indexe spotrebite─żsk├Żch cien, Trumpovu inaugur├íciu a rozhodnutie Fedu.

US2000 - technick├Ż preh─żad (interval D1)

Russell 2000 bol prv├Żm hlavn├Żm americk├Żm indexom, ktor├Ż ├║plne vymazal zisky podporen├ę v├ş┼ąazstvom Donalda Trumpa v prezidentsk├Żch vo─żb├ích. Navy┼íe US2000 prerazil pod k─ż├║─Źov├║ z├│nu podpory rastov├ęho trendu, ktorou je 200-d┼łov├Ż exponenci├ílny k─║zav├Ż priemer (zlat├í krivka na grafe).



Zdroj: xStation

US100 - technick├Ż preh─żad (interval D1)

V pr├şpade benchmarku technologick├Żch spolo─Źnost├ş poklesy dosiahli 100-d┼łov├Ż exponenci├ílny k─║zav├Ż priemer, hoci rozsah poklesu zatia─ż nebol dostato─Źn├Ż na vymazanie "volebn├Żch" ziskov.



Zdroj: xStation