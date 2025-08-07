Silné výsledky Lilly v druhom štvrťroku zatienilo sklamanie z perorálneho lieku GLP‑1

Spoločnosť Eli Lilly zverejnila silné výsledky za druhý štvrťrok 2025, pričom ich podporil výrazný rast dopytu po injekčných liekoch Mounjaro a Zepbound na báze GLP‑1. Napriek silným číslam však investorov sklamali výsledky klinického skúšania nového orálneho lieku na chudnutie – orforglipronu – čo spôsobilo viac než 13 % pokles hodnoty akcií.
Tržby a navýšená prognóza
Spoločnosť dosiahla kvartálne tržby približne 15,56 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 38 %. Upravený zisk na akciu bol 6,31 dolára, čím výrazne prekonal očakávania analytikov. Mounjaro priniesol tržby vo výške 5,2 miliardy dolárov a Zepbound ďalších 3,38 miliardy dolárov – obidva lieky tak prevýšili prognózy Wall Street. Na základe týchto výsledkov spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad: očakáva tržby v rozpätí 60 až 62 miliárd dolárov a upravený zisk na akciu medzi 21,75 až 23,00 dolára.
Skúška orforglipronu nenaplnila očakávania
Napriek silným finančným výsledkom investorov znepokojili výsledky tretej fázy klinickej štúdie orforglipronu – tabletkového GLP‑1 prípravku. Pacienti priemerne schudli 12,4 % telesnej hmotnosti za 72 týždňov, čo bolo menej než očakávania a zaostalo za konkurenčným injekčným liekom Wegovy od Novo Nordisk, ktorý dosiahol úbytok hmotnosti 14,9 %. Efektivita po zohľadnení placeba bola len 11 %, a výskyt vedľajších účinkov – najmä vracanie – bol vysoký, postihol až 24 % pacientov pri najvyššej dávke. Výsledky spôsobili prudký prepad akcií Lilly, zatiaľ čo akcie Novo Nordisk vzrástli približne o 7 %.
Stratégia a výhľad do budúcnosti
Spoločnosť Lilly napriek sklamaniu zostáva optimistická a zdôrazňuje výhodu jednoduchej dennej tabletovej formy lieku a jeho možných výhod z hľadiska výrobných nákladov. Požiadavku na schválenie lieku plánuje podať ešte v roku 2025. Zatiaľ si však spoločnosť udržiava vedúce postavenie v oblasti GLP‑1 injekcií, ktoré naďalej tvoria základ jej finančného úspechu a dominantného postavenia na trhu liečby obezity a cukrovky.
