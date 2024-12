➡️ US500 posilňuje pred rozhodnutím Fedu

Zníži Fed sadzby naposledy v tomto cykle? 💵 Trhy očakávajú rozhodnutie FOMC dnes o 20:00

Rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed bude oznámené dnes o 19:00 GMT, pričom tlačová konferencia predsedu Jeroma Powella začne o pol hodiny neskôr. Okrem úrovne úrokových sadzieb a vyhlásenia sa v rovnaký čas dozvieme aj najnovšie makroekonomické projekcie a známy graf bodových odhadov (dot-plot), ktorý ukazuje očakávania amerických centrálnych bankárov o budúcich úrovniach sadzieb.

Posledné dáta z americkej ekonomiky dnes dodali trhu sebadôveru, no kľúčovou reakciou bude to, čo sa stane so sadzbami budúci rok. V poslednom čase sa často hovorí o tzv. „jestřábom znížení sadzieb“ a o možnosti pozdržania ďalších znížení. Je však možné, že dnešné zníženie bude posledné v tomto cykle?

Očakávania trhu

Inflácia CPI a jadrové CPI za november vzrástla, ako trh očakával. Výsledky neboli prekvapivé, čo pravdepodobne posilnilo názor tvorcov politík, že dnešné zníženie sadzieb je oprávnené. Trh vidí 99 % pravdepodobnosť dnešného zníženia sadzieb .

a za november vzrástla, ako trh očakával. Výsledky neboli prekvapivé, čo pravdepodobne posilnilo názor tvorcov politík, že dnešné zníženie sadzieb je oprávnené. Trh vidí . Situácia sa však javí zaujímavejšie pre nasledujúce obdobie: 17 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v januári 2025 52 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v marci 2025 , kombinovaná pravdepodobnosť s januárom je necelých 68 % Pre jún 2025 je stále započítaná neúplná pravdepodobnosť zníženia sadzieb !





Trhové očakávania ohľadom úrokových sadzieb na budúci rok. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Trh dramaticky zmenil svoj prístup. Ešte pred niekoľkými mesiacmi očakával sadzby na úrovni 3 % v polovici roku 2025. Teraz sa očakáva sadzba 4,0 % v polovici roka, zatiaľ čo do konca budúceho roka by sadzby mohli dosiahnuť minimálne 3,75 %.

To, ako trh vníma budúcnosť, je veľmi dôležité. Krivka futures na sadzby vzrástla dramaticky v porovnaní s predchádzajúcim zasadnutím. Dá sa predpokladať, že očakávania samotných bankárov sa tiež významne zmenia.

Medián na budúci rok ukazoval na 3,4 %, zatiaľ čo medián pre rok 2026 (rovnako ako pre rok 2027 a dlhodobý horizont) ukazoval 2,9 %. Za predpokladu dnešného zníženia by hlavné rozpätie sadzieb bolo 4,5 %, čo by naznačovalo výhľad na tri zníženia sadzieb budúci rok. Očakávame, že Fed zníži svoje očakávania o aspoň jedno zníženie sadzieb budúci rok.

Žiadna zmena v očakávaniach by bola trhom vnímaná ako holubičia. Napriek tomu, ak by sa inflácia zvýšila na 2,5 % a neutrálna reálna úroková sadzba bola odhadnutá na 1,75 %, potom by bolo možné započítať nominálnu neutrálnu sadzbu na úrovni 4,3 %. To by naznačovalo, že dnešný pohyb sadzieb by mohol byť posledný. Aj keď to nie je základný scenár, nemožno ho úplne vylúčiť.

Dot-chart pravdepodobne ukáže nižšie očakávané sadzby pre roky 2025 a 2026. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Čo ukážu makroekonomické projekcie?

Budúci rok je neistý kvôli Trumpovým politikám. Protekcionistické opatrenia povedú k uvoľnenej fiškálnej politike, čo by mohlo viesť k vyššej inflácii. Rast HDP bol tento rok solídny, takže Fed si potenciálne môže dovoliť odložiť znižovanie sadzieb na dlhšie obdobie. Ak projekcie ukážu rast silnejší než 2,0 %, mohlo by to naznačovať reštriktívnejší prístup Fedu.

To isté platí pre infláciu. Nedávno bola projekcia jadrovej inflácie pre rok 2025 znížená na 2,2 %. Ak by však bola zvýšená na 2,5 %, implikovalo by to vyššiu neutrálnu úrokovú sadzbu. Fed stále vidí návrat k cieľu v roku 2026. Zmena v projekciách by mohla naznačovať jestřábí prístup do budúcna.



Septembrové makroekonomické prognózy. Zdroj: US Federal Reserve

Ako bude trh reagovať?

Teoreticky jestřábie zníženie sadzieb, teda naznačenie, že na ďalšie zníženie bude nutné čakať, by mohlo viesť k dočasnému výpredaju na Wall Street a k posilneniu amerického dolára. Výnosy z 10-ročných dlhopisov vzrástli na 4,4 %, čo naznačuje, že trh očakáva vyššie neutrálne úrokové sadzby. Mohli by však vyššie sadzby byť prekážkou pre Wall Street? Nie nevyhnutne.

Súčasná situácia sa porovnáva s rokmi 1996 a 2019. Vtedy cykly znižovania sadzieb zahŕňali 3 kroky (samozrejme v roku 2020 bola pandémia a tieto zníženia nepočítame). Napriek prerušeniu znižovania sadzieb v týchto dvoch prípadoch S&P 500 vzrástol v prvom prípade o viac ako 30 % od posledného zníženia, zatiaľ čo v druhom prípade o 12 % (tu samozrejme všetko zastavila pandémia).

S&P 500 a úrokové sadzby v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ak je ekonomika silná a kroky novej administratívy podporujú americké spoločnosti, malo by to prospieť hlavnému indexu, aj keď samozrejme nemožno v krátkodobom horizonte vylúčiť korekciu. Okrem toho by samotná pauza v znižovaní sadzieb mohla byť pozitívna pre dolár, čo by mohlo posunúť EURUSD pod paritu v budúcom roku.

US500 dnes bráni kľúčovú podporu na úrovni 6050 bodov. Okrem toho po dnešku dôjde k rolloveru približne o 70 bodov vyššie. Ak bude Fed dnes jestřábí, nemožno vylúčiť korekciu. Na druhej strane sa cena zajtra otvorí vyššie, a navyše máme podporu na úrovni 6000 bodov a vzostupnú trendovú líniu. Vzhľadom na to nemožno vylúčiť, že neskôr v tomto roku na akciovom trhu uvidíme Santa Claus rally a budú otestované nové historické maximá. Zdroj: xStation5