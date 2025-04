US500 stráca 0,4 % pred zverejnením americkej správy ADP a Dňom oslobodenia 📉

Ak nové clá budú predstavovať ďalšiu eskaláciu obchodných obmedzení, akýkoľvek rast zamestnanosti môže byť vnímaný ako dočasný, zatiaľ čo sklamanie v dátach by mohlo byť ešte negatívnejšie prijaté. To by mohlo podporiť dopyt po bezpečných aktívach, ako je zlato, a tlačiť na akciové indexy.