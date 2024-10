💲⏬USD pred rozhodnutím Fedu oslabuje

Dnes o 20:00 Fed ozn├ími zn├ş┼żenie ├║rokov├Żch sadzieb. Ak├ę v├Żrazn├ę bude toto zn├ş┼żenie

Do rozhodnutia Fedu o ├║rokov├Żch sadzb├ích zost├íva u┼ż len nieko─żko hod├şn. Trh si st├íle nie je ist├Ż, o ko─żko bude ├║rokov├í sadzba zn├ş┼żen├í. Komunik├ícia Fedu bola v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch pomerne jasn├í, pri─Źom siln├Ż sign├íl vyslal Powell po─Źas konferencie v Jackson Hole. Pod─ża Powella nastal ─Źas na zn├ş┼żenie ├║rokov├Żch sadzieb v Spojen├Żch ┼ít├ítoch. Zatia─ż v┼íak nie je jasn├ę, ak├Ż siln├Ż tento krok bude. Samotn├ę rozhodnutie sa uskuto─Źn├ş o 20:00 a vtedy bud├║ zverejnen├ę aj progn├│zy. Tla─Źov├í konferencia sa za─Źne o 20:30.

─îo o─Źak├íva┼ą od Fedu?

Konsenzus agent├║ry Bloomberg jasne poukazuje na zn├ş┼żenie sadzieb o 25 b├ízick├Żch bodov.

Spomedzi pribli┼żne 120 progn├│z iba 9 nazna─Źuje zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov a jedna progn├│za navrhuje ponecha┼ą ├║rokov├ę sadzby nezmenen├ę.

Medzi t├Żmi, ktor├ş o─Źak├ívaj├║ zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov, s├║ JP Morgan a Bloomberg Economics.

Trh s futures oce┼łuje pravdepodobnos┼ą dne┼ín├ęho zn├ş┼żenia sadzieb o 50 b├ízick├Żch bodov na 66 %, hoci ned├ívno to bolo dokonca 72 %.

Do konca tohto roka trh oce┼łuje 4,6 zn├ş┼żen├ş po 25 b├ízick├Żch bodov, ─Źo predstavuje pribli┼żne 115 b├ízick├Żch bodov.

Agent├║ra Bloomberg uv├ídza, ┼że dne┼ín├ę zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov povedie k zv├Ż┼íen├Żm o─Źak├ívaniam ─Ćal┼í├şch dvoch zmien o 50 b├ízick├Żch bodov.

Trh s futures nazna─Źuje zn├ş┼żenie o pribli┼żne 250 b├ízick├Żch bodov do konca bud├║ceho roka

O─Źak├ívania ├║rokov├Żch sadzieb pod─ża futures kontraktov na fondy Fedu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Z├íle┼ż├ş na ve─żkosti zn├ş┼żenia?

Stoj├ş za zmienku, ┼że Fed u┼ż dlh┼í├ş ─Źas uplat┼łuje pomerne jasn├Ż pr├şstup k svojim rozhodnutiam a m├ílokedy prekvap├ş. K posledn├ęmu prekvapeniu do┼ílo na za─Źiatku pand├ęmie, ke─Ć Fed zn├ş┼żil ├║rokov├ę sadzby o 125 b├ízick├Żch bodov. Vtedy v┼íak bolo potrebn├ę kona┼ą r├Żchlo, aby sa zabr├ínilo hospod├írskej recesii. Ak sa pozrieme na hist├│riu o─Źak├ívan├ş a krokov Fedu (konsenzu├ílne ├║daje od roku 1997), mali sme len 4 pr├şpady prekvapiv├ęho v├Ą─Ź┼íieho zn├ş┼żenia:

V novembri 2002 do┼ílo k zn├ş┼żeniu o 50 b├ízick├Żch bodov. To bol takmer koniec cyklu zni┼żovania sadzieb v s├║vislosti s hospod├írskou kr├şzou po prasknut├ş bubliny dot-com.

V septembri 2007 do┼ílo k zn├ş┼żeniu o 50 bp. Bolo to na za─Źiatku cyklu zni┼żovania v s├║vislosti s finan─Źnou kr├şzou.

V decembri 2008 do┼ílo k zn├ş┼żeniu o 75 b├ízick├Żch bodov. I┼ílo o posledn├ę zn├ş┼żenie v cykle s├║visiacom s finan─Źnou kr├şzou. Potom boli sadzby zn├ş┼żen├ę z 1,0 % na 0,25 %.

V marci 2020 o 125 b├ízick├Żch bodov. Trh o─Źak├íval zn├ş┼żenie len o 25 b├ízick├Żch bodov. To v┼íak bol za─Źiatok pand├ęmie a probl├ęmov s likviditou na trhu.

─îel├ş americk├í ekonomika v s├║─Źasnosti podobn├Żm probl├ęmom ako vtedy? Ani nie. Infl├ícia kles├í, ale st├íle je vysok├í. Trh pr├íce sa ochladil, ale pod─ża spr├ívy NFP st├íle generuje rast zamestnanosti. Po─Źet ┼żiadost├ş o podporu v nezamestnanosti sa pohybuje okolo 230 000 a miera nezamestnanosti je 4,2 %, ─Źo je mierne nad progn├│zami Fedu. Siln├Żm kr├şzov├Żm sign├ílom by boli ┼żiadosti o podporu nad 300 000 a miera nezamestnanosti nad 5 %. Pozornos┼ą investorov by sa preto okrem samotn├ęho zn├ş┼żenia mala s├║stredi┼ą aj na progn├│zy.

V j├║ni sa ekonomick├ę progn├│zy oproti marcu nezmenili. Uv├ídzaj├║ rast o 2,1 % v tomto roku a o 2,0 % v bud├║com roku.

Miera nezamestnanosti sa na tento rok odhaduje na 4,0 %. Na bud├║ci rok bola progn├│za zv├Ż┼íen├í na 4,2 %. Tak├í je aj dlhodob├í progn├│za nezamestnanosti.

Progn├│zy infl├ície boli mierne zv├Ż┼íen├ę, ale to je v s├║─Źasnosti menej d├┤le┼żit├ę.

Po─Źet o─Źak├ívan├Żch ┼íkrtov sa v├Żrazne zn├ş┼żil. Medi├ín uv├ídzal v j├║ni jedno a┼ż dve zn├ş┼żenia, zatia─ż ─Źo v marci sa odhadovala mo┼żnos┼ą 3 zn├ş┼żen├ş. Teraz sa progn├│za po─Źtu ┼íkrtov ur─Źite zv├Ż┼íi.

Medzi investormi a analytikmi prevl├ída presved─Źenie, ┼że Fed so zni┼żovan├şm me┼ík├í, tak┼że s├║─Źasn├Ż krok vynahrad├ş to, ─Źo sa malo sta┼ą v j├║ni alebo j├║li. Ch├Żbaj├║ce zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov by mohlo vies┼ą k v├Żrazn├ęmu poklesu indexov. Hoci sa Fed neriadi t├Żm, ─Źo sa priamo deje na akciovom trhu, ovplyv┼łuje sentiment na v┼íetk├Żch akt├şvach na celom svete.

Po─Źas posledn├ęho zasadania so zverejnen├şm progn├│z v├Ą─Ź┼íina ─Źlenov Fedu o─Źak├ívala v tomto roku 1 alebo 2 zn├ş┼żenia. Zdroj: Bloomberg Finance LP



Ako zareaguje trh?

EURUSD

Zd├í sa, ┼że zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov by malo v├Żrazne posilni┼ą dol├ír, ktor├Ż sa v poslednom ─Źase v├Żrazne oslabil. Samozrejme, d├┤le┼żit├ę bud├║ aj ekonomick├ę progn├│zy a v├Żh─żad ─Ćal┼íieho zni┼żovania v tomto roku a v nasleduj├║cich rokoch. Situ├íciu dol├íra by mohlo zlep┼íi┼ą aj zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov, av┼íak bez v├Żraznej┼í├şch ┼íkrtov v bud├║cnosti. Zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov a komunik├ícia o ─Ćal┼í├şch v├Żrazn├Żch zn├ş┼żeniach by mohli vies┼ą k rastu kurzu EURUSD v strednodobom horizonte smerom k ├║rovni 1,12 a┼ż 1,13.

Zmeny na EURUSD po prvom zn├ş┼żen├ş ├║rokov├Żch sadzieb v cykle. Po─Źas zn├ş┼żenia v roku 2019 dol├ír spo─Źiatku str├ícal hodnotu, nesk├┤r v┼íak za─Źal posil┼łova┼ą. Do 20 dn├ş od rozhodnutia sa EURUSD vr├ítil na ├║rove┼ł spred rozhodnutia. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD pred dne┼ín├Żm rozhodnut├şm Fedu jednozna─Źne z├şskava. Je v┼íak vidie┼ą, ┼że tesne nad ├║rov┼łou 1,1150 m├┤┼że d├┤js┼ą k siln├ęmu predajn├ęmu tlaku. Zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov by mohlo vies┼ą k otestovaniu ├║rovne 1,11. V pr├şpade zn├ş┼żenia o 50 bp by cie─żom mohla by┼ą z├│na medzi 1,1160 a 1,1180. V├Żnosy sa spr├ívaj├║ zauj├şmavo, ─Źo nazna─Źuje mo┼żn├ę men┼íie zn├ş┼żenie, ne┼ż ak├ę o─Źak├íva trh. Zdroj: xStation5

 

US500

Hoci zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov by mohlo signalizova┼ą slab├ę ekonomick├ę progn├│zy, v tejto chv├şli sa zd├í, ┼że men┼íie zn├ş┼żenie by bolo pre trh sklaman├şm. Ani ve─żmi optimistick├ę progn├│zy by nemohli vies┼ą k pokra─Źovaniu ned├ívnych ziskov. Ak d├┤jde k zn├ş┼żeniu o 25 b├ízick├Żch bodov, US500 by mohol otestova┼ą oblas┼ą 5600 bodov. Na druhej strane, doru─Źenie zn├ş┼żenia o 50 b├ízick├Żch bodov, bez ve─żmi negat├şvnych progn├│z, ale s pr├şs─żubom ─Ćal┼íieho v├Żrazn├ęho zn├ş┼żenia, by malo vies┼ą k otestovaniu minim├ílne 5670 bodov a v nasleduj├║cich seans├ích k rastu na 5700 bodov.

 

Pri poh─żade na spr├ívanie sa indexu S&P500 po prvom zn├ş┼żen├ş v r├ímci cyklu sme zvy─Źajne v prv├Żch d┼łoch po predch├ídzaj├║cich ziskoch zaznamenali vyberanie ziskov. Ako vid├şte, index S&P 500 zvy─Źajne z├şskal pribli┼żne 9 a┼ż 10 se├íns pred rozhodnut├şm. Napriek tomu sa v priebehu 10 a┼ż 20 se├íns index S&P 500 zvy─Źajne pribl├ş┼żil k ├║rovniam spred rozhodnutia. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 sa sna┼ż├ş prelomi┼ą nad l├şniu klesaj├║ceho trendu. Za pozornos┼ą stoj├ş aj rolovanie futures kontraktov po skon─Źen├ş dne┼ínej seansy. Na z├íklade aktu├ílnych ├║rovn├ş bude zajtraj┼íia cena otv├íra┼ą pribli┼żne o 61 bodov vy┼í┼íie. Zdroj: xStation5