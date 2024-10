USDJPY mierne stráca na pozadí jastrabích poznámok členov BoJ Himina a Momma

Japonský jen mierne posilnil po tom, čo člen BoJ Rjozo Himino naznačil, že banka je pripravená ďalej zvyšovať sadzby, ak dôjde k hospodárskej expanzii. Himino signalizoval, že japonská ekonomika sa začala hýbať a podľa toho by sa mala hýbať aj japonská menová politika. Rekordné zisky podnikov a rekordne vysoký rast miezd v krajine predstavujú výrazné inflačné tlaky. Himino celkovo signalizoval, že ak sa výhľad z júla naplní, BoJ bude musieť zvýšiť úrokové sadzby, keďže mnohé „reálne sadzby“ sú zatiaľ záporné. Kazuo Momma z BoJ tiež signalizoval, že „ak jen oslabí na 150 alebo 155, posunie to načasovanie zvyšovania sadzieb dopredu“. Japonskí bankári však pravdepodobne počkajú do konca roka, na správy o dovozných cenách a fx kurz USDJPY, ako aj na vplyv zvyšovania miezd a budúcoročné mzdové rokovania.

Zdroj: xStation5