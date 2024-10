⏬USDJPY sa pred NFP obchoduje nižšie

USD najviac oslabuje voči jenu pred kľúčovými údajmi z trhu práce 🔎

Čakajú nás kľúčové údaje z amerického trhu práce, ktoré môžu zvýšiť očakávania výraznejšieho zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu, a čo je dôležitejšie, ďalej zvýšiť obavy súvisiace s recesiou. Hoci konsenzus trhu zostáva vysoký, nedávne signály naznačujú, že trh práce zostáva slabý a v nasledujúcich mesiacoch sa môže ďalej oslabovať. Čo očakávať od dnešnej správy a ako bude reagovať trh?

Očakávania trhu a signály z trhu práce:

Trhový konsenzus pre dnešné čítanie naznačuje rast zamestnanosti mimo poľnohospodárstva v rozmedzí 160-165 tis.

Medzi obchodníkmi na platforme Bloomberg sa "šepká" číslo 152 tisíc pre hlavné čítanie, zatiaľ čo Bloomberg Economics naznačuje čítanie 145 tisíc.

Predchádzajúce čítanie bolo 114 tisíc.

Najnižšia prognóza agentúry Bloomberg je 100 tisíc a najvyššia 208 tisíc. Hodnoty pod alebo nad týmto rozpätím by mohli viesť k extrémnym pohybom na trhu. Najväčší počet prognóz poukazuje na hodnoty 160 a 175 tisíc, pričom medián je 165 tisíc.

Správa ADP za august bola slabá a naznačila rast zamestnanosti o 99 tis.

Správa Challenger ukázala výrazný nárast plánovaného prepúšťania, počet voľných pracovných miest podľa správy JOLTS klesol, Béžová kniha Fedu poukázala na slabé vyhliadky ekonomiky a trhu práce v nasledujúcich mesiacoch a čiastkové indexy ISM pre trh práce tiež naznačili zhoršenie situácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.

Trh očakáva pokles miery nezamestnanosti na 4,2 %, keďže nárast na 4,3 % v predchádzajúcej správe bol spôsobený jednorazovými faktormi. Agentúra Bloomberg Economics však poukazuje na možnosť, že miera zostane na úrovni 4,3 %.

Z historického hľadiska zmeny zamestnanosti NFP za august sklamali približne o 30 tisíc osôb a august bol zvyčajne najnepriaznivejším mesiacom roka.

Hoci správa ADP nebola v posledných dvoch rokoch silne korelovaná s NFP, v posledných troch mesiacoch sa rozdiel zreteľne znížil. Ak zmena zamestnanosti NFP vyjde podobne ako ADP, investori môžu zvýšiť očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu, ďalej vypredávať dolár a akcie na Wall Street a zvýšiť expozíciu voči bezpečnejším aktívam, ako je jen alebo zlato. Zdroj: Národná banka Slovenska: Bloomberg Finance LP, XTB

Ako sa bude správať trh?

Samozrejme, tento rok sme už mnohokrát zažili situácie, keď všetko nasvedčovalo tomu, že NFP bude slabý, ale nakoniec bol pozitívny. BLS tiež jednoznačne revidoval zamestnanosť za uplynulý rok.

Preto je ťažké povedať, aké údaje by sme mali dnes očakávať. Napriek tomu čokoľvek okolo 100 tisíc alebo nižšie pravdepodobne oslabí dolár a oslabí aj indexy na Wall Street, čo naznačuje vysoké riziko recesie.

Na druhej strane, ak NFP vyjde podľa očakávaní alebo vyššie, dolár by mohol obnoviť nedávne straty a US500 by sa mohol pokúsiť o odraz.

Spoločnosť JPMorgan pred dnešnou správou NFP zvýšila počet dlhých pozícií na jene, keďže očakáva slabé údaje. Ako ukazuje graf nižšie, v súčasnosti pozorujeme mimoriadne veľký počet čistých pozícií na jene a situácia je veľmi podobná tej, ktorú sme videli v roku 2007 a v nasledujúcich rokoch.

Zdroj: Eurostat, Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY

Pár USDJPY sa dnes nachádza v blízkosti úrovne 142, čo je najnižšia úroveň zaznamenaná pre tento pár od začiatku januára tohto roka. Veľmi nízky údaj pod úrovňou 100 000 a zvýšenie miery nezamestnanosti by mohli tlačiť pár k poklesu pod túto podporu. Čítanie okolo 150 alebo vyššie môže viesť ku korekčnému rastu do pásma 144-145.

Zdroj: xStation5

US500

US500 pred správou o NFP jasne stráca pôdu pod nohami. Čítanie pod 100 000 by mohlo viesť k poklesu do oblasti 5400 bodov na úrovni 50,0 retracementu. Čítanie medzi 100 000 a 150 000 by mohlo viesť k otestovaniu úrovne 5450 bodov, ale aj k následnému odrazu od zóny dopytu. Čítanie nad 150 000 a pokles miery nezamestnanosti by mohli posunúť index nad 5500-5550 bodov.

Zdroj: xStation5