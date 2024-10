USDJPY si pripísal 0,85 %, keďže japonský premiér Ishiba signalizuje, že nedôjde k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb 📈

Nový japonský premiér Išiba sa k menovej politike krajiny vyjadril, že v Japonsku "nie je prostredie na ďalšie zvyšovanie". Trhy si to vysvetlili ako znak toho, že Japonsko (napriek posledným dvom zvýšeniam sadzieb) stále drží extrémne holubičiu politiku. Predseda Bank of Japan Ueda predtým Išibovi povedal, že "ak sa naplnia vyhliadky, upravíme mieru uvoľňovania menovej politiky, ale budeme postupovať opatrne, pretože to vyžaduje čas". Podľa Uedu sa japonská ekonomika v súčasnosti nachádza v mimoriadne jednoduchom prostredí; Ueda súhlasil s "úzkou koordináciou" medzi vládou a BoJ .

USDJPY (interval D1)

Ako vidíme, japonský jen po týchto komentároch oslabil a USDJPY dnes získava takmer 0,9 %, keďže obchodníci zvažujú holubičie hlasy predstaviteľov japonskej vlády a perspektívu "holubičieho postoja" nového japonského premiéra Išiba. Hlavná podpora je teraz stanovená v pásme 140, zatiaľ čo úrovne 146 (EMA50, oranžová čiara) a 148 (23,6 Fibo) sú dôležitými rezistenciami, ktoré treba sledovať.