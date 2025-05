Veľká vízia Zuckerberga: Väčšina vašich priateľov bude umelá inteligencia

Generálny riaditeľ spoločnosti Meta, Mark Zuckerberg, predstavil ambicióznu víziu, v ktorej sa AI stane centrálnym prvkom ľudského života. V sérii rozhovorov a vystúpení popisuje svet plný AI priateľov, terapeutov a obchodných asistentov.

AI priatelia ako každodenná realita

Zuckerberg tvrdí, že ľudia túžia po väčšom počte sociálnych väzieb. „Priemerný Američan má menej ako troch blízkych priateľov, ale potrebuje približne pätnásť,“ uviedol a dodal, že práve AI by mohla túto potrebu naplniť.

Emočná a psychologická podpora cez AI

Na podcaste s analytikom Benom Thompsonom uviedol: „Každý, kto nemá terapeuta, bude mať AI.“ Meta implementuje AI do Instagramu, Facebooku aj zariadení ako sú inteligentné okuliare Ray-Ban.

AI v obchodnej komunikácii

Zuckerberg predpovedá, že zákaznícku podporu budú v budúcnosti zastupovať AI asistenti, ktorí dokážu rýchlo a efektívne reagovať na potreby zákazníka.

Rozšírený AI ekosystém spoločnosti Meta

Platforma Meta AI je už teraz využívaná takmer miliardou používateľov mesačne. Budúcnosť patrí podľa Zuckerberga AI, ktorá nie je len nástrojom, ale osobným priateľom.

Skeptici a etické obavy

Kritici, ako bývalá manažérka Instagramu Meghana Dhar, upozorňujú na nebezpečenstvá. „Platformy, ktoré nás izolovali, teraz navrhujú AI ako liek na osamelosť,“ povedala. Vznikajú aj obavy o detskú bezpečnosť, keďže Meta umožňuje aj „romantické roleplay“ s AI postavami, vrátane mladistvých.

Názor odborníkov na duševné zdravie

Psychológ Stephen Schueller zdôrazňuje, že AI nemôže úplne nahradiť ľudí, ale môže pomôcť tým, ktorí nemajú iné možnosti. „Nie je to AI vs. terapeut, ale AI vs. nič,“ povedal.