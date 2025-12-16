Visa spúšťa zúčtovanie v stablecoine USDC pre americké banky

- Visa umožňuje americkým bankám zúčtovávať transakcie pomocou stablecoinu USDC cez blockchain Solana.
- Novinka prichádza po uvoľnení regulácie stablecoinov administratívou Donalda Trumpa.
- Stablecoiny umožňujú rýchle a lacné platby, čo je atraktívne najmä pre fintech spoločnosti.
- Visa súperí s Mastercard o pozíciu lídra v oblasti digitálnych platobných infraštruktúr postavených na stablecoinoch.
Visa oficiálne spustila americkú sieť zúčtovania transakcií pomocou stablecoinu USDC od spoločnosti Circle. Služba beží na blockchaine Solana a je určená pre bankové inštitúcie v USA, ktoré vďaka uvoľnenej regulácii počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa môžu aktívnejšie integrovať digitálne aktíva do svojich služieb. Medzi prvými, ktorí novinku využijú, sú Cross River Bank a Lead Bank.
Visa už testovala zúčtovanie cez stablecoiny mimo USA, no toto je jej prvé plné nasadenie v americkom bankovom systéme. Nové regulačné rámce, podpísané prezidentom v júli, umožňujú používať stablecoiny kryté fiat menami v súlade s americkým právom, čo výrazne otvára cestu k rýchlejším a lacnejším cezhraničným platbám.
Stablecoiny ako USDC, kryté v pomere 1:1 americkým dolárom (napr. štátnymi dlhopismi), sa stali obľúbeným nástrojom pre fintechy aj kryptospoločnosti, ktoré chcú prepojiť digitálnu ekonomiku s tradičnými platobnými systémami. Zúčtovanie kartových transakcií pomocou stablecoinov umožní bankám osloviť nových klientov, najmä technologické startupy, a stať sa flexibilnejšími partnermi.
Vďaka blockchainu môžu prebiehať platby takmer okamžite, 7 dní v týždni, zatiaľ čo tradičné zúčtovanie cez Visa môže trvať až 3 pracovné dni. Táto rýchlosť robí zo stablecoinov potenciálne revolučnú platobnú infraštruktúru. Podľa Bloomberg Intelligence môže objem platieb cez stablecoiny do roku 2030 presiahnuť 50 biliónov USD ročne.
Visa tak vstupuje do priamej konkurencie s Mastercard, ktorá tento rok oznámila, že umožní obchodníkom prijímať platby v stablecoinoch, a údajne plánuje akvizíciu spoločnosti Zero Hash, zameranej na kryptomenovú infraštruktúru.
Aby upevnila svoju pozíciu v rýchlo rastúcom segmente, spustila Visa globálnu poradenskú službu pre firmy, ktoré chcú využívať stablecoiny – vrátane bánk, fintechov a obchodníkov. Zároveň propaguje svoju platformu pre tokenizované aktíva, ktorá má finančným inštitúciám umožniť vydávanie vlastných digitálnych tokenov krytých fiat menami.
Aj keď Visa ročne spracuje viac ako 17 biliónov USD, stablecoinové zúčtovanie zatiaľ tvorí len 3,5 miliardy USD ročne, no tempo rastu je vysoké a ambície výrazné.
Graf V.US (D1)
Akcie spoločnosti Visa v posledných dňoch výrazne posilnili, keď počas niekoľkých obchodných seancií vzrástli z oblasti pod 320 USD až na aktuálnych 346,78 USD. Týmto rastom prerazili oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (336,46 USD) a SMA 100 (340,67 USD), čo predstavuje silný technický signál obratu trendu. RSI sa aktuálne nachádza na úrovni 58,9, čo signalizuje zdravé rastové momentum, pričom trh je stále pod úrovňou prekúpenosti (70) a má priestor na ďalší rast.
Prerazenie nad SMA 100 je z technického pohľadu kľúčovým míľnikom, ktorý často signalizuje zmenu strednodobého trendu z klesajúceho na rastúci. Ak sa cena udrží nad touto úrovňou, môže nasledovať ďalší impulz smerom k rezistencii okolo 352 USD, ktorá zodpovedá predchádzajúcim maximám z októbra. Naopak, najbližšia podpora sa teraz formuje okolo 340 USD, teda práve prerazený 100-dňový kĺzavý priemer. Udržanie tejto úrovne bude dôležité pre zachovanie pozitívneho výhľadu.
Zdroj: xStation5
