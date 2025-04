VIX rastie o 1,8 % pred zverejnením predbežných údajov ISM z amerického výrobného sektora a správou JOLTS.

Futures na index volatility CBOE (VIX) dnes rastú o viac ako 2 %, a to pred zverejnením kľúčového amerického makroúdaju dňa – správy ISM z výrobného sektora za marec, ktorá bude zverejnená o 16:00 (SEČ).

Index S&P 500 uzavrel 1. štvrťrok 2025 so stratou 4,6 %, čo predstavuje najhorší začiatok roka od Q1 2022. Investorov znepokojujú cla a ich ekonomické dôsledky.

Očakáva sa, že ISM z výrobného sektora ukáže hodnotu 49,5 bodu (vs. predchádzajúcich 50,3), zatiaľ čo JOLTS report klesne na 7,665 milióna (vs. 7,74 milióna predtým).

Podľa Conference Board očakávania spotrebiteľov ohľadom budúcnosti ekonomiky v marci klesli na 12-ročné minimum.

Goldman Sachs uvádza, že **v prípade zavedenia nových 15% ciel prezidentom Trumpom by americká ekonomika do konca roka spomalila na rast len 1 % ročne. Analytici taktiež vidia viac než 1:3 pravdepodobnosť recesie v priebehu nasledujúceho roka.

Moody’s a EY Parthenon varujú, že zavedenie univerzálnych 20% ciel by spôsobilo recesiu. Moody’s očakáva, že nezamestnanosť dosiahne vrchol na 7,3 % začiatkom roku 2027 a zostane blízko 6 % až do roku 2028.

V najextrémnejších scenároch Moody’s by akciové trhy mohli prísť až o štvrtinu svojej hodnoty a do začiatku roka 2027 by zaniklo viac ako 5 miliónov pracovných miest.

Najväčšie riziko pre trhy spočíva v tom, že ceny tovaru budú rásť, zatiaľ čo zisky a produktivita v USA budú klesať.

VIX (M15 interval)

Index VIX sa pokúša o odraz nad úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny na 21,46.

Zatiaľ možno očakávať konsolidáciu medzi úrovňami 38,2 % a 23,6 % Fibonacciho retracementu, kým trhy očakávajú kľúčové makroúdaje z USA.

Zdroj: xStation5