Volkswagen plánuje drastické úspory: Do roku 2028 chce znížiť náklady o 20 %

Volkswagen pripravuje rozsiahly plán znižovania nákladov s cieľom znížiť výdavky vo všetkých značkách o 20 % do konca roku 2028. Informoval o tom nemecký časopis Manager Magazin s odvolaním sa na interné diskusie vedenia spoločnosti.
Podľa dostupných informácií generálny riaditeľ Oliver Blume a finančný riaditeľ Arno Antlitz predstavili „masívny“ plán znižovania nákladov na uzavretom zasadnutí vrcholového manažmentu v Berlíne v polovici januára. Cieľom je obnoviť udržateľnú ziskovosť v prostredí, ktoré je pre automobilového výrobcu čoraz náročnejšie.
Volkswagen čelí viacerým negatívnym faktorom:
- Oslabenie predaja na kľúčovom čínskom trhu.
- Americké clá
- Rastúca konkurencia, najmä v oblasti elektromobility.
Pred tromi rokmi skupina spustila operačný program zameraný na zvýšenie efektívnosti vo všetkých značkách a subjektoch. Podľa spoločnosti tento program priniesol úspory v desiatkach miliárd eur, čo pomohlo kompenzovať geopolitické tlaky, vrátane colných opatrení USA.
Podrobnosti nového plánu ešte neboli zverejnené. Nie je preto jasné, v ktorých oblastiach budú škrty najvýraznejšie, ani ako sa prehĺbi spolupráca medzi jednotlivými značkami skupiny. Podľa zdrojov však nemožno vylúčiť uzavretie výrobných závodov, čo by znamenalo zásadný štrukturálny zásah do činnosti skupiny.
Ďalšie informácie by malo vedenie poskytnúť 10. marca počas prezentácie ročných výsledkov.
Z pohľadu investorov bude kľúčové, či sa spoločnosti Volkswagen podarí skombinovať úspory s investíciami do transformácie smerom k elektromobilite a digitalizácii bez oslabenia trhovej pozície svojich značiek v globálnom meradle.
