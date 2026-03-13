US OPEN: Opatrný rast po sklamaní z dát HDP

Napriek trhovému a ekonomickému prostrediu, ktoré optimizmu príliš nepraje, vstupuje Wall Street do poslednej seansy týždňa v nálade veľmi opatrného optimizmu. Dôvodom môžu byť predovšetkým mimoriadne dôležité dáta z americkej ekonomiky, ktoré môžu dočasne odviesť pozornosť trhu. Najviac posilňuje US100, pričom futures na technologický index rastú o 0,3 %.
Trhová debata a špekulácie sa však naďalej sústreďujú na konflikt v Hormuzskom prielive a na situáciu na ropnom trhu. Počas posledných niekoľkých hodín sa na verejnosť dostali dôležité informácie. Americké ministerstvo financií pozastavilo vymáhanie sankcií voči časti ruského vývozu ropy. Bola vydaná dočasná licencia pre subjekty zapojené do prepravy a obchodovania s ropou, ktorá je už naložená na lodiach.
Zároveň rastú obavy po vyjadrení šéfa burzy CME, podľa ktorého by údajný plán americkej vlády manipulovať s derivátovými nástrojmi s cieľom stlačiť ceny ropy znamenal „biblickú katastrofu“.
Makroekonomické dáta:
- Jadrová inflácia PCE vzrástla medziročne na 3,1 %. To je v súlade s očakávaniami, stále však ide o rast a hodnota zostáva výrazne nad cieľom Fedu. Celkový ukazovateľ vyznel lepšie, keď tempo rastu cien spomalilo na 2,8 %.
- Zároveň medzikvartálny rast HDP dosiahol len polovicu očakávaného tempa, konkrétne 0,7 % oproti očakávaniu 1,4 %. Scenár oslabujúcej ekonomiky podporujú aj dáta o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby, ktoré vykázali nulový rast. Slabší údaj o HDP v kombinácii s mierne nižšou infláciou PCE dáva účastníkom trhu nádej na zníženie sadzieb, a to aj napriek kríze v oblasti Perzského zálivu.
US100 (D1)
Cena má čoraz väčší problém nielen s návratom do predchádzajúcich rastových kanálov, ale ako vidno aj s udržaním tých súčasných, ktoré sa ďalej rozširujú. Slabý dopyt je jasne viditeľný. Trh sa pohybuje čoraz bližšie k EMA 200, ktorá je kľúčová pre udržanie býčieho momenta.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Adobe (ADBE.US): Súčasný generálny riaditeľ spoločnosti a jeden z tvorcov Photoshopu oznámil, že odstúpi bez toho, aby uviedol svojho nástupcu. Trh toto rozhodnutie vyhodnotil ako priznanie zlyhania a potvrdenie toho, že firma patrí medzi poražených v AI pretekoch. Akcie strácajú približne 5 %.
- PagerDuty (PD.US): Poskytovateľ riešení pre firmy založených na AI agentoch odpisuje viac než 8 % po výsledkovom hovore. Hoci firma prekonala očakávania pri EPS o 20 %, rast tržieb a výhlaď boli pre mnohých akcionárov príliš slabé.
- EverCommerce (EVCM.US): Spoločnosť distribuujúca softvér na riadenie klesá o viac než 13 % po slabých výsledkoch. EPS dosiahol iba 0,03 USD oproti očakávaným 0,05 USD.
- KinderCare (KLC.US): Spoločnosť poskytujúca vzdelávacie a opatrovateľské služby výrazne znížila svoje rastové výhľady a jej akcie oslabujú až o 30 %.
- Klarna Group (KLAR.US): Generálny riaditeľ nakúpil akcie spoločnosti v hodnote až 50 miliónov USD a titul rastie približne o 7 %.
