Volvo Cars prepúšťa 3 000 zamestnancov kvôli vysokým nákladom a neistote na trhu

Automobilka Volvo Cars oznámila, že v rámci rozsiahlej reštrukturalizácie zruší 3 000 prevažne administratívnych pozícií, a to predovšetkým vo Švédsku. Týmto krokom reaguje na vysoké prevádzkové náklady, spomaľujúci dopyt po elektromobiloch a rastúce obchodné napätie.

Plán na zníženie nákladov o 18 miliárd švédskych korún (približne 1,9 miliardy USD) automobilka predstavila koncom apríla, pričom už vtedy varovala, že dôjde k prepúšťaniu. K 1. štvrťroku tohto roka mala spoločnosť približne 43 500 zamestnancov na plný úväzok a 3 000 agentúrnych pracovníkov.

Generálny riaditeľ Håkan Samuelsson uviedol, že automobilový priemysel sa momentálne nachádza v ťažkom období a že je nevyhnutné zlepšiť tok hotovosti a dlhodobo znížiť fixné náklady. Volvo tiež stiahlo svoje finančné prognózy s odkazom na nejasnosť spotrebiteľského dopytu a obchodných podmienok, najmä v súvislosti s možnými americkými clami.

Napätie ďalej eskalovalo po tom, ako bývalý prezident Donald Trump pohrozil 50 % clom na dovoz z EÚ, čo by mohlo výrazne ohroziť predaj modelu EX30, ktorý sa vyrába v Belgicku a patrí medzi cenovo najdostupnejšie elektromobily značky Volvo. Automobilka varovala, že takto vysoké clo by mohlo znemožniť dovoz tohto modelu do USA.

Graf VOLCARB.SE (D1)

Akcie spoločnosti Volvo Cars sa po krátkodobom raste v polovici mája opäť dostávajú pod tlak a aktuálne sa pohybujú v blízkosti hodnoty 18,25 SEK. Dnešná sviečka ukazuje slabý pokus o odraz po tom, čo v predchádzajúcich dňoch došlo k poklesu pod kĺzavý priemer EMA 50 (oranžová). Dlhodobý trend zostáva negatívny, čo potvrdzuje SMA 100 (modrá) na úrovni 21,13 SEK, ktorá sa stále pohybuje vysoko nad aktuálnou cenou. RSI sa nachádza okolo 47 bodov, čo signalizuje neutrálnu zónu a žiadny výraznejší tlak ani na prepredajnosť, ani na prekúpenosť.

Zdroj: xStation5

