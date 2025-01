Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov mierne klesajú po dosiahnutí nového ročného maxima 📈

Výnosy z dlhodobých amerických štátnych dlhopisov zaznamenali v poslednom mesiaci prudký rast, čiastočne v dôsledku rastúcich obáv trhu z inflácie a budúcich rozhodnutí Fedu. Aktuálne strmenie výnosovej krivky v porovnaní s decembrom 2024, podporené prudkým pohybom výnosov dlhodobých dlhopisov a poklesom výnosov krátkodobých dlhopisov, však vyvoláva otázky o budúcom smere pohybov investorov a spochybňuje rozsah reakcie trhu.

Dnešná výnosová krivka (zelená čiara na grafe) a výnosová krivka z 1. decembra 2024 (žltá čiara na grafe). Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Stredajší pohyb, vyvolaný obavami z politik Donalda Trumpa a možného zavedenia drastických ciel namierených ako na politických spojencov, tak na ekonomických súperov USA, posunul výnosy 10-ročných dlhopisov na 4,728 %, čím prekonali aprílové vrcholy na ročnej báze. Ide o najvyššiu úroveň od októbra 2023, ktorý prišiel krátko po ukončení najrýchlejšieho cyklu zvyšovania úrokových sadzieb v 21. storočí. Tento pohyb výnosov by mohol poslúžiť ako základ pre otvorenie dlhých pozícií fondmi, ktoré sa snažia ísť proti trhovému sentimentu. Akékoľvek neuskutočnenie rizík spojených s Trumpovými oznámeniami by mohlo vytvoriť priestor na pokles výnosov, a to aj napriek pomalšiemu cyklu znižovania sadzieb Fedom.

Za zmienku stojí aj to, že nedávne pohyby na trhu s dlhopismi viedli k najvyššiemu rozpätie medzi výnosmi 10-ročných a 2-ročných štátnych dlhopisov od roku 2022, ktoré aktuálne dosahuje 41,9 bázických bodov. Hodnota rozpätia sa vrátila nad nulu v poslednom štvrťroku roku 2024 po približne dvoch rokoch pod nulou. Silný rast rozpätia, spojený so stabilizáciou výnosov 2-ročných amerických dlhopisov okolo 4,26 %, by mohol vytvoriť ďalší tlak na zvrátenie impulzu 10-ročných výnosov späť na 4,3 %.

Výnosy 2-ročných a 10-ročných amerických štátnych dlhopisov a ich rozpätie za posledných 5 rokov. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Za zmienku stojí, že ak sa trhové obavy naplnia, napríklad zavedenie širokých ciel, udržanie silného trhu práce a návrat inflačných tlakov, výnosy krátkodobých dlhopisov môžu naďalej rásť podobným tempom ako výnosy dlhodobých dlhopisov. Výsledkom by teda nemuselo byť zúženie rozpätia spôsobené poklesom výnosov 10-ročných dlhopisov, ale uzavretie rozpätia zdola v dôsledku rastu výnosov 2-ročných dlhopisov.

Cena futures na 10-ročné americké dlhopisy sa včera priblížila k dôležitej úrovni podpory 108,02. Ak bude táto úroveň prelomená a klesajúci trend bude pokračovať, ďalšou významnou podporou budú aprílové minimá okolo 107,37, ktoré predstavujú poslednú podporu pred minimami z roku 2023, označujúc najnižšiu úroveň kontraktu od roku 2006. Zdroj: xStation