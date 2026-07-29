Výsledky Mety: rekordné tržby, ale zisk pod očakávaniami 📉

Meta: rekordné tržby, ale zisk pod očakávaniami
Meta vykázala za Q2 2026 tržby 60,8 miliardy dolárov, medziročne o 28 % vyššie, pričom reklamné príjmy vzrástli o 27 % na 59,36 miliardy dolárov. Napriek tomu výsledky investorov nenadchli. Zriedený zisk na akciu dosiahol 6,18 USD, čím výrazne zaostal za konsenzuálnym odhadom 7,22 USD a medziročne klesol o 13 %. Prevádzková marža sa prepadla z 43 % pred rokom na 31 %, keďže náklady rástli výrazne rýchlejšie ako tržby.
Príčinou poklesu zisku sú jednorazové položky aj štrukturálne tlaky. Pokles bol spôsobený výrazne vyššími nákladmi, vrátane právnych poplatkov a odstupného spojeného so znižovaním pracovných miest v máji 2026. Celkové právne poplatky v Q2 dosiahli 2,4 miliardy dolárov. Divízia Reality Labs vygenerovala tržby 431 miliónov dolárov, no vykázala prevádzkovú stratu 4,62 miliardy dolárov. Investori sledujú aj kapitálové výdavky: capex vrátane finančných lízingov dosiahol v samotnom Q2 31,08 miliardy dolárov a celoročný výhľad zostáva na úrovni 130–145 miliárd dolárov. Na celý rok 2026 Meta novo odhaduje celkové náklady vo výške 165–169 miliárd dolárov a naďalej očakáva, že prevádzkový zisk prekročí úroveň roku 2025. Čo sa týka výhľadu, spoločnosť predpokladá tržby v treťom štvrťroku v rozmedzí 61–64 miliárd dolárov.
Microsoft: prekonanie konsenzu a Azure nad 100 miliárd za fiškálny rok
Microsoft 29. júla 2026 oznámil výsledky za fiškálny štvrtý kvartál: tržby dosiahli 90,0 miliardy dolárov, medziročne o 18 % vyššie, prevádzkový zisk vzrástol o 18 % na 40,6 miliardy dolárov a čistý zisk na báze GAAP stúpol o 31 % na 35,8 miliardy dolárov. Zriedený zisk na akciu na báze GAAP bol 4,81 USD, o 32 % viac ako pred rokom. Azure za celý fiškálny rok 2026 prvýkrát prekonal hranicu 100 miliárd dolárov tržieb — na tejto úrovni Microsoft zaostáva za Amazon Web Services, no zostáva väčší ako Google Cloud od Alphabetu. Čistý zisk ovplyvnil aj zisk 3,2 miliardy dolárov z investície do AI laboratória Anthropic.
Kľúčovou otázkou nadchádzajúcich mesiacov zostávajú výdavky na infraštruktúru. Na kalendárny rok 2026 Microsoft plánuje capex vo výške približne 190 miliárd dolárov, pričom zhruba 25 miliárd z toho pripadá na zdraženie komponentov. Investori teraz sledujú výhľad capexu pre fiškálny rok 2027 v rozsahu 255–260 miliárd dolárov, čo by predstavovalo nárast o zhruba 35 % oproti roku 2026. Spoločnosť zároveň vykázala viac ako 30 miliónov platiacich používateľov pracovného asistenta Microsoft 365 Copilot, čo je konkrétny signál postupujúcej monetizácie AI nástrojov.
Spoločný menovateľ: AI tlačí nahor tržby aj náklady
Oba výsledky potvrdzujú rovnakú dilemu sezóny: silný rast tržieb, no investori skúmajú, či masívne výdavky na AI nezačínajú erodovať marže rýchlejšie, ako sa ich darí monetizovať. V prípade Mety počiatočný výpredaj po zverejnení výsledkov naznačuje, že trh sa zameral najmä na schodok v zisku na akciu a na otázku, či obrovské investície do AI netlačia na krátkodobú ziskovosť. V prípade Microsoftu bude kľúčové, ako manažment komunikuje výhľad capexu na FY2027 a či tempo rastu Azure dokáže ospravedlniť eskaláciu infraštruktúrnych výdavkov. Širší rizikový sentiment — risk-off nálada na trhoch a zvýšená volatilita — v tento deň nepomáhajú ani jednému z titulov.
💻 Výsledky Microsoftu: prekonanie konsenzu 📈 a Azure nad 100 miliárd
Microsoft pred výsledkami: AI musí dokázať, že stojí za masívnymi investíciami CapEx
📊 Meta pred výsledkami: Dokáže reklama financovať ambície v oblasti AI?
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