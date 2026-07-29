📊 Meta pred výsledkami: Dokáže reklama financovať ambície v oblasti AI?

Meta dnes po skončení obchodnej session zverejní výsledky za druhý štvrťrok. Spoločnosť vstupuje do zverejnenia s vysokými očakávaniami trhu, no zároveň s rastúcim tlakom ohľadom rozsahu investícií do umelej inteligencie.
Doteraz boli investori ochotní akceptovať agresívny rast výdavkov, pretože AI podporovala najdôležitejší biznis Mety — reklamu. Lepšie odporúčacie systémy, efektívnejšie cielenie a automatizácia tvorby kampaní môžu zvyšovať angažovanosť používateľov, počet zobrazení a hodnotu reklám.
Dnes však trh očakáva viac. Meta musí ukázať, že obrovské investície do dátových centier, výpočtového výkonu a vývoja vlastných AI modelov dokážu v budúcnosti vytvoriť nové zdroje príjmov.
V posledných týždňoch vzbudili osobitný záujem informácie o potenciálnom rozvoji vlastnej AI infraštruktúry zo strany Mety a o možnosti poskytovania výpočtového výkonu externým subjektom. Takýto krok by mohol spoločnosti otvoriť nový biznis podobný službám AI Cloud a umožniť lepšie využitie infraštruktúry, ktorú v súčasnosti buduje pre vlastné modely a produkty.
Objavili sa tiež informácie o práci na vlastných výpočtových čipoch. Z dlhodobého hľadiska by vývoj vlastných čipov mohol znížiť závislosť Mety od externých dodávateľov a zlepšiť nákladovú efektivitu AI infraštruktúry. V súčasnej fáze však bude trh potrebovať konkrétne informácie o harmonograme, rozsahu a praktickom využití týchto riešení. Samotné oznámenie nestačí na zmenu ekonomiky obrovských investícií.
Dnešná správa bude teda testom nielen reklamných výsledkov, ale aj dôveryhodnosti dlhodobej AI stratégie.
Zdroj: XTB Research
Najdôležitejšie finančné očakávania
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Tržby: 60,24 mld. USD
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Reklamné tržby: 59,07 mld. USD
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Tržby segmentu Family of Apps: 59,77 mld. USD
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Tržby Reality Labs: 428,7 mil. USD
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Ostatné tržby: 863,3 mil. USD
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Prevádzkový zisk: 21,50 mld. USD
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Prevádzkový zisk Family of Apps: 26,11 mld. USD
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Prevádzková strata Reality Labs: 4,45 mld. USD
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Prevádzková marža: 35,6 %
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EPS: 7,15 USD
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Rast počtu zobrazení reklám: cca 14,6 % r/r
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Rast priemernej ceny reklamy: cca 11,7 % r/r
Výhľad na nasledujúci štvrťrok
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Očakávané tržby v treťom štvrťroku: 63,17 mld. USD
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Odhadovaný CapEx v treťom štvrťroku: 38,88 mld. USD
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Odhadovaný CapEx za celý rok: 135,79 mld. USD
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Predpokladané celkové náklady za celý rok: 163,02 mld. USD
Konsenzus predpokladá veľmi silný štvrťrok
Podľa trhového konsenzu by Meta mala v druhom štvrťroku dosiahnuť tržby okolo 60,2 mld. USD a zisk na akciu by mal byť 7,15 USD. Prevažná väčšina predaja bude naďalej pochádzať z reklamy — konsenzus predpokladá reklamné tržby vo výške okolo 59,1 mld. USD. To ukazuje, že napriek rastúcemu významu AI zostáva základom biznisu Mety škála sociálnych platforiem a schopnosť efektívne monetizovať obrovskú základňu používateľov.
Trh zároveň očakáva rast počtu zobrazení reklám aj rast priemernej ceny reklamy. Kombinácia rastúceho objemu reklám a vyšších cien sa môže premietnuť do veľmi silnej dynamiky tržieb.
Takto vysoké očakávania však znamenajú, že samotné dosiahnutie konsenzu nemusí stačiť. Investori budú hľadať výrazné pozitívne prekvapenie — v tržbách aj v EPS, ako aj v komentári k nasledujúcim štvrťrokom. Meta musí ukázať, že AI nielen podporuje súčasný reklamný model, ale zároveň zvyšuje rastový potenciál spoločnosti do budúcnosti.
Reklama zostáva základom, AI má zvyšovať jej efektivitu
Najdôležitejším zdrojom tržieb Mety zostáva segment Family of Apps, ktorý zahŕňa okrem iného Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp.
Rozsah tohto ekosystému je obrovský. Konsenzus predpokladá, že priemerný denný počet používateľov služieb Family of Apps dosiahne približne 3,61 mld. Takto veľká základňa používateľov dáva Mete výnimočnú výhodu v oblasti dát, distribúcie a možností nasadenia AI riešení.
Umelá inteligencia môže zvyšovať hodnotu reklamného biznisu na viacerých úrovniach. AI modely môžu zlepšovať odporúčania obsahu, predlžovať čas strávený na platformách, pomáhať inzerentom pri tvorbe kampaní a optimalizovať ich efektivitu.
Reklamné výsledky preto zostanú prvým testom ekonomickej hodnoty AI. Ak Meta zároveň ukáže rast počtu reklám aj rast ich priemernej ceny, trh môže dospieť k záveru, že investície do modelov a infraštruktúry začínajú prinášať merateľné výhody v najdôležitejšom segmente podnikania.
Investori zároveň budú analyzovať, či je zlepšenie reklamných výsledkov trvalým efektom nasadenia AI, alebo či pramení predovšetkým z priaznivého prostredia pre trh digitálnej reklamy.
„AI Cloud" môže vytvoriť nový zdroj príjmov
Jedným z najzaujímavejších prvkov dnešného zverejnenia môže byť komentár Marka Zuckerberga k možnosti poskytovania výpočtového výkonu a AI infraštruktúry externým subjektom.
Meta buduje obrovskú infraštruktúru predovšetkým pre potreby vlastných modelov, odporúčacích systémov a produktov postavených na umelej inteligencii. Sprístupnenie časti týchto zdrojov externým zákazníkom by mohlo spoločnosti umožniť lepšie využiť rastúce výpočtové kapacity a vytvoriť dodatočný príjmový tok.
Potenciálny biznis AI Cloud by však predstavoval výraznú zmenu obchodného modelu. Meta by musela nielen disponovať vhodnou infraštruktúrou, ale aj vytvoriť ponuku konkurencieschopnú voči najväčším poskytovateľom cloudu.
Trh preto bude očakávať konkrétne informácie:
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či Meta už vedie rokovania s potenciálnymi zákazníkmi,
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v akom modeli by mohla poskytovať výpočtový výkon,
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či plánuje ponúkať prístup k vlastným AI modelom,
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kedy by nový biznis mohol začať generovať tržby,
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či infraštruktúra budovaná pre potreby Mety môže byť efektívne využitá externými subjektmi.
Je potrebné jasne zdôrazniť, že v súčasnej fáze zostáva potenciálny biznis „AI Cloud" predovšetkým novou strategickou príležitosťou. Ak vedenie predloží konkrétny plán, trh by mohol začať oceňovať Metu nielen ako lídra digitálnej reklamy, ale aj ako budúceho poskytovateľa AI infraštruktúry a služieb.
Vlastné čipy môžu zmeniť ekonomiku AI, ale sú potrebné konkréta
Meta v poslednom čase vzbudila záujem aj informáciami o vývoji vlastných výpočtových čipov.
Strategicky tento smer dáva zmysel. Vlastné čipy by mohli Mete umožniť lepšie prispôsobiť infraštruktúru konkrétnym použitiam, znížiť závislosť od externých dodávateľov a z dlhodobého hľadiska obmedziť náklady na spracovanie AI modelov.
Potenciálne prínosy sú však vzdialené. Navrhovanie a nasadzovanie vlastných čipov je proces vyžadujúci dlhoročné investície, prístup k pokročilým výrobným technológiám a vhodný softvérový ekosystém. Investori by preto mali vnímať súčasné informácie ako súčasť dlhodobej stratégie, nie ako faktor, ktorý v blízkej budúcnosti výrazne zmení finančné výsledky spoločnosti.
Dnešná správa však môže poskytnúť dôležité indície o harmonograme vývoja vlastných čipov, ich použití a potenciálnom vplyve na budúce kapitálové výdavky.
CapEx bude testom tolerancie trhu
Bez väčších prekvapení zostáva najväčším rizikom rozsah investičných výdavkov. Meta skôr zvýšila výhľad na tohtoročný CapEx na úroveň dosahujúcu 145 mld. USD. Takto veľké investície ukazujú, že Meta agresívne rozširuje dátové centrá a infraštruktúru potrebnú na rozvoj AI.
Podobne ako v prípade Microsoftu môže trh akceptovať vyšší CapEx, ak budú investície viesť k výraznému rastu reklamných tržieb, zlepšeniu prevádzkovej efektivity a vzniku nových zdrojov monetizácie.
Ak však bude rozsah výdavkov naďalej rásť bez rovnako jasných dôkazov o návratnosti investícií, investori môžu začať spochybňovať tempo budovania infraštruktúry. Práve vzťah medzi CapExom a budúcimi tržbami bude jedným z najdôležitejších prvkov dnešnej výsledkovej konferencie.
Vysoké výdavky nemusia byť problémom, ak Meta ukáže, že buduje infraštruktúru v reakcii na reálny dopyt a má konkrétny plán jej komerčného využitia.
Reality Labs naďalej zaťažuje výsledky
Druhým oblasťou, ktorá si bude vyžadovať pozornosť, zostáva Reality Labs.
Konsenzus predpokladá tržby vo výške okolo 428,7 mil. USD a prevádzkovú stratu na úrovni približne 4,45 mld. USD. Segment naďalej generuje vysoké náklady a zostáva záťažou pre celkovú ziskovosť spoločnosti.
Meta si však môže tieto investície naďalej dovoliť vďaka vysokej ziskovosti segmentu Family of Apps. Konsenzus predpokladá, že prevádzkový zisk tohto segmentu dosiahne okolo 26,1 mld. USD.
Dlhodobá vízia spojená so segmentom Reality Labs zostáva dôležitou súčasťou stratégie Mety. V krátkodobom horizonte však budú investori predovšetkým posudzovať, či je tempo rastu nákladov opodstatnené a či sa objavujú nové možnosti monetizácie.
Meta musí ukázať viac ako dobrý štvrťrok
Dnešné výsledky môžu priniesť tri základné scenáre.
Pozitívny scenár predpokladá výrazné prekonanie konsenzu, silné reklamné výsledky, rast počtu zobrazení a priemernej ceny reklamy, ako aj pozitívny výhľad na nasledujúci štvrťrok. Dodatočným katalyzátorom by mohol byť konkrétny plán rozvoja biznisu AI Cloud a presvedčivé informácie o monetizácii infraštruktúry a modelov. V takom prípade by aj ďalší rast CapExu mohol byť prijatý pozitívne. Trh by dospel k záveru, že Meta investuje v reakcii na rastúci dopyt a má reálnu možnosť premeniť AI infraštruktúru na nový zdroj príjmov.
Neutrálny scenár predpokladá výsledky v súlade s konsenzom, stabilnú dynamiku reklamy a absenciu nových informácií o komercializácii AI. Takáto správa sa môže ukázať ako nedostatočná, najmä ak vedenie opäť zvýši výhľad výdavkov.
Negatívny scenár zahŕňa slabšie reklamné výsledky, tlak na marže a ďalší rast CapExu bez konkrétneho plánu monetizácie AI infraštruktúry. Takáto kombinácia by mohla posilniť obavy, že náklady na rozvoj AI rastú rýchlejšie ako ekonomické prínosy.
Uvidíme návratnosť investícií?
Meta zostáva jednou z najlepšie pripravených spoločností na využitie umelej inteligencie.
Disponuje obrovskou základňou používateľov, jedným z najziskovejších reklamných biznis modelov na svete a schopnosťou rýchlo nasadzovať AI v produktoch využívaných miliardami ľudí.
Zároveň rozsah investícií rastie na úrovne, ktoré si vyžadujú čoraz konkrétnejšie dôkazy o budúcej návratnosti.
Dnešná správa bude odpoveďou na niekoľko kľúčových otázok:
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Zlepšuje AI naďalej efektivitu reklamného biznisu?
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Zostáva rast počtu zobrazení a cien reklám dostatočne silný?
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Ako Meta plánuje monetizovať rastúci výpočtový výkon?
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Môže biznis AI Cloud stať novým zdrojom príjmov?
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Aké sú reálne plány ohľadom vlastných čipov?
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Bude ďalší rast CapExu opodstatnený rastúcimi tržbami?
Meta môže dnes vykázať veľmi dobré výsledky. Aby však vyvolala jednoznačne pozitívnu reakciu trhu, bude pravdepodobne musieť dodať niečo viac: výrazné prekonanie konsenzu, jasné potvrdenie efektivity AI v reklame a konkrétne informácie o budúcej monetizácii infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
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