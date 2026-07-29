Zhrnutie trhov: 12-percentný pokles Hermès zaťažuje trh (29.07.2026)

Napriek veľmi solídnym výsledkom spoločností z bankového sektora je dnes väčšina európskych indexov v červených číslach. Paneurópskemu Euro Stoxx 50 (-0,3 %) neprospieva predovšetkým málo presvedčivé oživenie predaja Hermès v Číne. Indexom môže tiež uškodiť opätovný rast cien energetických surovín. Za barel ropy Brent momentálne zaplatíme okolo 90 dolárov.
Graf 1: Dashboard pre Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 29.07.2026
Spoločnosti
Graf 2: Víťazi a porazení v Euro Stoxx 50 (29.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 29.07.2026
Hermès
Napriek zverejneniu solídnych finančných výsledkov akcie Hermès dnes zaznamenali prudký pokles (-11,6 %), čo viedlo k dočasnému pozastaveniu ich obchodovania.
V druhom štvrťroku francúzsky módny dom vygeneroval príjmy vo výške 4,1 mld. eur (nárast o 7 % medziročne, v súlade s očakávaniami analytikov), pričom opakujúci sa prevádzkový zisk za prvý polrok dosiahol 3,4 mld. eur pri vysokej marži na úrovni 41 %.
Dvojciferné rastu predaja na trhoch v Japonsku a oboch Amerikách a silný dopyt po koženej galantérii (nárast o 10,2 %) však zatienili obavy investorov z vysokého ocenenia spoločnosti v kontexte pretrvávajúceho spomalenia na kľúčovom čínskom trhu a poklesov na Blízkom východe.
Dodatočné znepokojenie vyvolal pokles príjmov v segmente parfumov a kozmetiky o 9,5 %, hoci vedenie spoločnosti zostáva pokojné ohľadom dlhodobého rozvoja — okrem iného avizuje predstavenie svojej prvej kolekcie haute couture v roku 2027.
Bankový sektor
Európske bankové giganty UBS a Deutsche Bank zaznamenali v druhom štvrťroku výrazný rast ziskov, ťahaný predovšetkým oživením v investičnom bankovníctve a zvýšenou obchodnou aktivitou.
- Čistý zisk UBS vzrástol o 17 % na 2,8 mld. dolárov, k čomu prispeli rekordné príjmy z obchodovania s akciami a výrazný prílev nových aktív (36 mld. USD) v divízii správy majetku.
- Deutsche Bank vykázal čistý zisk na úrovni 1,9 mld. eur (nárast o 10 %), čo bolo prevažne zásluhou vyšších príjmov z obchodovania s dlhovými nástrojmi a úrokovými sadzbami.
Tieto skvelé výsledky zapadajú do širšieho globálneho trendu, ktorý bol nedávno pozorovaný na Wall Street, kde trhová volatilita a boom akcií spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI) výrazne zvýšili zisky z tradingu.
Indexy
Medzi najväčšími porazenými — okrem francúzskeho CAC 40 (-0,7 %) a paneurópskeho Euro Stoxx 50 (-0,4 %), ktoré zaťažujú poklesy Hermès — nájdeme španielsky Ibex 35. Nezanedbateľnú úlohu tu hrá výrazný pokles CaixaBanku (-6,2 %). Investori sa zdajú predávať akcie z dvoch hlavných dôvodov:
- Vedenie banky sa rozhodlo zachovať konzervatívny výhľad na zvyšok roka a nezvýšilo prognózy, čo trh po takto dobrých výsledkoch za prvý polrok potichu očakával.
- Čistý úrokový výnos (NII) bol mierne nižší, ako trh očakával, a rezervy banky vzrástli o takmer 40 %.
Poklesli aj ďalšie veľké spoločnosti, vrátane prevádzkovateľa letísk Aena (-2,2 %), ktorá tiež dnes zverejňovala výsledky.
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