Wall Street Open: Diskontní obchodníci v problémoch, akvizícia US Steel neprejde

Najväčšie diskotné obchody v USA, takzvané dolárové obchody Dollar Tree a Dollar General (DLTR.US, DG.US) sa po svojich výsledkoch prepadli o približne 20 %. Dôvodom bolo nesplnenie očakávaní investorov a slabý výhľad do budúcna, avšak nie všetci maloobchodníci zažívali podobnú story. Na to, prečo práve títo obchodníci zažívajú v súčasnosti problémy sa dnes spoločne pozrieme. To však nie sú všetky správy z posledného týždňa, keďže nám ešte od posledného livestreamu vyšli výsledky Nvidie (NVDA.US) ale taktiež nám prichádzali aj makroekonomické správy o inflácii PCE v Spojených Štátoch a taktiež v tomto týždni údaje z trhu práce a zo spracovateľského sektoru.