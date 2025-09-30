Wall Street zakopáva pre riziko uzavretia vlády USA 🏛️ Zlato rastie

- Počas európskej seansy prevládala prevažne pozitívna nálada, hlavné indexy rástli. Najlepšiu výkonnosť zaznamenal IBREX s rastom o viac než 1,2 % a SMI20, ktorý pridal takmer 1 %. DAX vzrástol o 0,5 %, FTSE100 o 0,6 %, zatiaľ čo CAC a FTSE MIB posilnili o 0,2 %.
- Makrodáta z Európy boli zmiešané. Britský HDP prekvapil pozitívne, zatiaľ čo nemecký CPI bol mierne nad očakávania. Naopak inflácia v Taliansku a vo Francúzsku zaostala za odhadmi.
- Nvidia prekročila trhovú kapitalizáciu 4,5 bilióna USD po ďalšej silnej seanse. Hodnota spoločnosti sa teraz blíži veľkosti HDP Nemecka. Akcie dnes vzrástli takmer o 3 %, hoci sentiment na Wall Street zostáva krehký pre hrozbu uzavretia vlády, ktoré by mohlo nastať 1. októbra o 00:01.
- Líder senátnej menšiny Chuck Schumer uviedol, že toto je teraz najpravdepodobnejší scenár. Shutdown by znamenal oneskorenie kľúčových makrodát, vrátane piatkovej správy NFP. Platforma Kalshi oceňuje pravdepodobnosť shutdownu na viac než 80 %. Dáta z USA boli dnes zmiešané: Chicago Fed PMI klesol na „recesných“ 40,6 (odhad 43,3; predchádzajúci 41,5), zatiaľ čo dáta o bývaní dopadli mierne lepšie.
- JOLTS voľné pracovné miesta (august): 7,227 mil. (odhad: 7,2 mil.; predchádzajúce: 7,181 mil.)
- CB Consumer Confidence: 94,2 (odhad: 96; predchádzajúce: 97,4; revidované na 94,2)
Podľa Conference Board sa priemerné 12-mesačné inflačné očakávania v auguste zvýšili na 6,2 % z júlových 5,7 % po troch mesiacoch poklesu. Očakávania zostávajú pod aprílovým maximom 7 %.
- Na amerických akciách vystrelil CoreWeave o viac než 10 % po správach, že bude poskytovať výpočtový výkon pre Meta Platforms. Akcie švédskeho Spotify naopak klesli o viac než 6 % na Nasdaqu po tom, čo analytici JP Morgan upozornili na riziká spojené s odchodom dlhoročného CEO Daniela Eka, ktorý dnes po 20 rokoch odstúpil.
- Jastrabia Bank of Japan a obavy z uzavretia vlády USA podporili japonský jen proti doláru, USDJPY klesá o 0,5 %. Austrálsky dolár medzitým posilnil po jastrabích komentároch guvernérky RBA Michele Bullock.
- Vyhliadka politickej krízy v USA zvýšila dopyt po bezpečných aktívach. Zlato vzrástlo o ďalších 0,3 % a chystá sa uzavrieť september s takmer 10 % mesačným ziskom. Naopak pri platine prebieha vyberanie ziskov, ceny klesajú o viac než 0,3 %.
- Futures na kakao klesli o 3,5 % na 10-mesačné minimum pod tlakom optimistických prognóz úrody v západnej Afrike pred novou sezónou na Pobreží Slonoviny. Futures na pšenicu sa prepadli o viac než 2,5 % po správe USDA, ktorá ukázala vyššie zásoby.
- OPEC dnes vydal vyhlásenie, v ktorom poprel správu agentúry Reuters, podľa ktorej OPEC a jeho spojenci plánujú v novembri zvýšiť produkciu ropy o 500 000 barelov denne. Cena ropy sa po tomto vyhlásení zotavila zo silných strát.
- Sentiment na kryptomenách bol dnes výrazne negatívny. Až na niekoľko výnimiek väčšina digitálnych aktív zaznamenala pokles. Najviac zasiahnuté boli tokeny s menšou kapitalizáciou, zatiaľ čo Bitcoin klesol o 0,8 % a Ethereum o viac než 3 %.
