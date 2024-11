WHEAT stráca 1,6 % v dôsledku posilňujúceho amerického dolára; možné zrážky v Rusku 📉USDIDX posilňuje o 0,5 %

Futures na pšenicu na CBOT dnes klesajú takmer o 1,5 % a dosahujú hodnotu 540 USD pred zajtrajším rolovaním kontraktov, pod tlakom silného amerického dolára.

Dažde naďalej prenikajú do 7-dňovej predpovede, pričom vo veľkej časti južných plání a východnej polovice USA sa očakáva srážkový úhrn 1 až 2 palce.

Týždenné údaje o pokroku plodín ukázali, že k 10. novembru bolo zasadených celkovo 91 % ozimnej pšenice, pričom vzišlo 76 %, obidve hodnoty o 2 a 3 percentné body nad normálom.

Hodnotenie podmienok sa zlepšilo o 3 % na 44 % gd/ex, index Brugler500 sledujúci stav plodín dnes vzrástol o 10 bodov na 326 – čo je vysoko nad normálom, ale nie je to extrémne vysoké.

Dažde zmierňujú sucho pre pšenicu od Nebrasky po Texas. Podľa amerických meteorológov vzor ClimatePredict naznačuje zlepšujúce sa počasie pre časti Ukrajiny a ruskú pšenicu. Index AO dnes mierne klesol (negatívne korelovaný so zrážkami, čo signalizuje možné zrážky v Rusku).

Podľa aktuálnych projekcií komodít, ak sa nevyvinie La Niña, znamenalo by to z dlhodobého hľadiska pravdepodobne pokles cien pšenice.

Russia’s Rusagrotrans expects the Russia's 2025/26 wheat crop acreage to drop to the smallest level since 2018/19 season at 15.4 million hectares (38.1 million acres). However, market react to more short-term drivers, somehow ignoring long term uncertain perspectives for wheat. The stronger dollar hits CBOT, reducing global demand for 'expensive' US wheat.

Long špekulatívne pozície na pšenicu sú extrémne nízke; krátke pozície prestali klesať. Pri pohľade na historické pozície môžeme predpokladať, že celkové pozície sú pomerne dobre vyvážené medzi úrovňami prepredania a prekúpenia. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., CFTC Commitment of Traders.

Source: xStation5