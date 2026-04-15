Zhrnutie trhov: luxusný sektor pod tlakom, AI prehlbuje divergenciu na trhu

Európske akcie zostávajú po vojne s Iránom a súvisiacom energetickom šoku medzi hlavnými zaostávajúcimi trhmi. Zároveň však pribúda signálov, že predajný tlak v regióne sa môže krátkodobo blížiť k vyčerpaniu.
Bez ohľadu na to, či konflikt skončí prímerím teraz alebo neskôr, jeho dôsledky pravdepodobne zanechajú na európskej ekonomike trvalejšiu stopu. Vyššie ceny energií môžu zaťažiť očakávania rastu firemných tržieb, zatiaľ čo zvýšená inflácia môže centrálne banky viesť k opatrnejšiemu postoju v menovej politike. V dôsledku toho sa globálny výhlaď rastu ďalej zhoršuje.
Dnešný vývoj hlavných európskych indexov odráža toto zmiešané prostredie. Britský FTSE 100 rastie približne o 0,1 %, francúzsky CAC 40 stráca 0,6 %, nemecký DAX sa obchoduje približne na včerajších záverečných úrovniach a španielsky IBEX 35 tiež odpisuje okolo 0,6 %.
Dnešné firemné výsledky zároveň ukazujú jasnú divergenciu medzi jednotlivými sektormi. Časť trhu — najmä luxusný tovar — čelí výraznému tlaku a revíziám očakávaní smerom nadol, zatiaľ čo technológie a polovodiče naďalej ťažia zo silného trendu spojeného s AI. Trhové prostredie tak zostáva veľmi selektívne a sektorová rotácia naďalej hrá kľúčovú rolu pri formovaní investorského sentimentu.
- Kering: spoločnosť aj širší sektor luxusu sú pod výrazným tlakom po slabších výsledkoch za Q1, čo spustilo širší výpredaj naprieč odvetvím vrátane LVMH a Hermès. Hlavným problémom zostáva slabnúci dopyt po prémiových značkách, najmä po Gucci, čo vyvoláva otázky o udržateľnosti oživenia celého sektora.
- Hermès: hoci je firma vnímaná ako jeden z najsilnejších hráčov v luxusnom segmente, jej akcie tiež prudko klesajú, keďže investori reagujú na sklamanie z výsledkov a širšie precenenie celého sektora. Trh čoraz viac pristupuje aj k najkvalitnejším menám ako k súčasti širšej korekcie sentimentu v luxusnom tovare.
- ASML: výsledky podporujú naratív pokračujúceho polovodičového boomu podporeného umelou inteligenciou, čo ostro kontrastuje so slabosťou v iných sektoroch. Spoločnosť signalizuje pokračujúci silný dopyt po čipovej infraštruktúre, čím potvrdzuje relatívnu silu technologického sektora voči širšiemu trhu.
Dnes sme zároveň dostali makroekonomické údaje o inflácii vo Francúzsku a priemyselnej produkcii v eurozóne, ktoré ukazujú známky relatívnej stabilizácie.
- Vo Francúzsku marcová inflácia na medzimesačnej báze mierne prekonala očakávania, zatiaľ čo medziročné tempo HICP vzrástlo na 2,0 % oproti odhadu 1,9 %. Napriek tomu inflácia zostáva celkovo stabilná a blízko cieľa Európskej centrálnej banky, čo v kontexte skorších obáv z energeticky podporených cenových tlakov znižuje pravdepodobnosť výraznejšie jastrabieho postoja.
- V eurozóne priemyselná produkcia pozitívne prekvapila, keď medzimesačne vzrástla o 0,4 % oproti očakávaným 0,2 %, zatiaľ čo medziročný pokles sa zmiernil na -0,6 % oproti odhadu -1,4 %. To naznačuje, že výrobná aktivita síce zostáva slabá, no už sa nezhoršuje tempom, ktoré sa predtým očakávalo. Skôr než o ďalšie prehlbovanie slabosti tak ide o stabilizáciu na nízkych úrovniach. V širšom pohľade to podporuje vnímanie Európy ako defenzívneho trhu, nie však trhu vstupujúceho do novej fázy recesného zhoršenia.
- Na komoditnom trhu sa Brent naďalej drží nad 95 USD za barel, čo odráža pretrvávajúce geopolitické riziká a pokračujúce napätie na strane ponuky. Vyššie ceny ropy zostávajú významným proinflačným faktorom a môžu ovplyvňovať očakávania menovej politiky aj globálny rast.
Pri drahých kovoch sledujeme po predchádzajúcich rastoch čiastočné vyberanie ziskov, čo ukazuje na krátkodobé ochladenie dopytu po bezpečných aktívach.
Bank of America prekvapila rastom zisku 💰
McDonald’s mieri do sveta energy drinkov 🥤
Kering sa pridáva k výpredaju luxusných spoločností; v pozadí stoja výsledky za Q1 💡
Strach opúšťa trhy, VIX od konca marca odpísal 40 % 📉
