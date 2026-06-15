🟡 Vrátila sa zlatá horúčka? Zlato od minim pripísalo viac ako 7 %

Futures na zlato výrazne rastú po tom, čo USA a Irán dosiahli dočasnú dohodu o ukončení vojny a znovuotvorení Hormuzského prielivu. Táto udalosť stlačila ceny ropy nižšie, čo automaticky zmiernilo obavy trhov z pretrvávajúcej inflácie a ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Aktuálne sa cena zlata pohybuje nad úrovňou 4 300 USD za uncu, čo predstavuje silný odraz o viac ako 7 % od kľúčového supportu z minulého týždňa, kedy sa zlato prepadlo k hranici 4 000 USD. Trh teraz očakáva prelomenie ďalšej rezistencie na úrovni 4 400 USD.
Mierová dohoda a lacnejšia ropa prichádzajú v kľúčový moment tesne pred sériou dôležitých zasadnutí centrálnych bánk. Zraky investorov sa upierajú na túto stredu, kedy prebehne prvé zasadnutie amerického Fedu pod vedením nového predsedu Kevina Warsha. Zmena samotných sadzieb sa nateraz neočakáva, ale rozhodujúca bude predovšetkým rétorika centrálnej banky. Doteraz sa počítalo s tým, že by sadzby v Spojených štátoch mohli začať opäť rásť na prelome rokov 2026 a 2027. Náhly pokles inflačných tlakov by však mohol tieto plány odsunúť.
Na trhu tak vzniká zaujímavý paradox. Hoci je zlato tradičným bezpečným prístavom a na upokojenie kríz zvyčajne reaguje poklesom, súčasná situácia je iná. Zlepšenie geopolitickej situácie a otvorenie Hormuzu totiž oslabuje americký dolár a znižuje hrozbu vysokých sadzieb po dlhšiu dobu. Práve tento uvoľnenejší výhľad by tak mohol zafungovať ako hlavný katalyzátor k tomu, aby zlato prelomilo svoju tohtoročnú stagnáciu, keďže od začiatku roka si zatiaľ pripisuje len chabých 0,5 %.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation05
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