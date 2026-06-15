US Open: Wall Street v eufórii po oznámení dohody medzi USA a Iránom

Wall Street začala týždeň silným rastom po správach o dosiahnutí dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hoci je formálny podpis naplánovaný na 19. júna a samotná dohoda zavádza iba 60-dňové prímerie spolu s pokračujúcimi rokovaniami, investori pozitívne reagovali na jasnú deeskaláciu napätia na Blízkom východe.
Ešte pred niekoľkými dňami trhy oceňovali scenáre ďalšej eskalácie, možných výpadkov dodávok ropy a rastúcich inflačných tlakov. Dnešná situácia vyzerá úplne inak. Investori začali oceňovať pokles geopolitického rizika, čo okamžite podporilo chuť riskovať a nasmerovalo kapitál späť do amerických akcií.
Hlavným príjemcom tejto zmeny sentimentu je technologický sektor. Rast vedú spoločnosti spojené s umelou inteligenciou, polovodičmi a infraštruktúrou dátových centier. Pre trh ide o klasický signál risk-on, keď investori obmedzujú defenzívne pozície a opäť sa sústreďujú na rastové aktíva.
Kľúčová je aj reakcia trhu s ropou. Vyhliadka pokračujúcej otvorenosti Hormuzského prielivu a nižšie riziko narušenia dodávok vyvolali prudký pokles cien ropy. Pre Wall Street však nejde iba o samotnú ropu. Nižšie ceny energií znamenajú menší nákladový tlak na firmy, stabilnejšie inflačné očakávania a potenciálne priaznivejšie podmienky pre americkú ekonomiku v druhej polovici roka.
To je dnes pravdepodobne najdôležitejší prvok pre investorov. Po mesiacoch obáv z inflácie, cien energií a dopadu geopolitických konfliktov na globálny rast získal trh silný argument pre optimistickejší makroekonomický výhlaď. Výsledkom je rast nielen veľkých technologických firiem, ale aj širšieho trhu reprezentovaného indexmi S&P 500 a Nasdaq.
Je vhodné poznamenať, že aktuálna rally je ťahaná predovšetkým sentimentom. Investori zatiaľ nereagujú na konkrétne ekonomické dopady dohody, ale skôr na zmenu očakávaní. Trh oceňuje stabilnejšie geopolitické prostredie, nižšiu volatilitu energií a menšie riziko nových inflačných šokov.
Všetky riziká však nezmizli. Obe strany stále čakajú náročné rokovania o iránskom jadrovom programe, budúcich sankciách a dlhodobých bezpečnostných zárukách. Akýkoľvek neúspech v rokovaniach by mohol rýchlo zvrátiť časť súčasného optimizmu a opäť zvýšiť averziu voči riziku.
Wall Street zatiaľ vysiela jasný signál. Investori vnímajú dohodu medzi Washingtonom a Teheránom ako faktor, ktorý znižuje jeden z kľúčových zdrojov neistoty vo svete. Klesajúce ceny ropy, rastúce technologické akcie a široký prílev kapitálu do akcií ukazujú, že trh tento vývoj vníma ako pozitívny pre ekonomiku aj budúce firemné zisky v Spojených štátoch.
Futures na S&P 500 výrazne rastú, pretože investori pozitívne reagujú na potvrdenie dohody medzi USA a Iránom. Trh ju interpretuje ako významné zníženie geopolitického rizika, čo podporuje chuť riskovať a vracia kapitál do amerických akcií. Ďalšou podporou sú klesajúce ceny ropy, ktoré môžu zmierniť inflačné tlaky a zlepšiť výhlaď americkej ekonomiky. Wall Street tak smeruje k silnému otvoreniu, pričom väčšina futures sa obchoduje v zelených číslach.
Zdroj: XTB Research
Futures na S&P 500 výrazne rastú, pretože investori pozitívne reagujú na potvrdenie dohody medzi USA a Iránom. Trh ju interpretuje ako významné zníženie geopolitického rizika, čo podporuje chuť riskovať a vracia kapitál do amerických akcií. Ďalšou podporou sú klesajúce ceny ropy, ktoré môžu zmierniť inflačné tlaky a zlepšiť výhlaď americkej ekonomiky. Wall Street tak smeruje k silnému otvoreniu, pričom väčšina futures sa obchoduje v zelených číslach.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností
- Akcie SpaceX (SPCX.US) dnes rastú o viac ako 6 % a predlžujú pôsobivú rally po rekordnom debute na burze Nasdaq, počas ktorého akcie v prvý obchodný deň vzrástli o 19 %. Investori sa sústreďujú na dlhodobý potenciál spoločnosti v oblasti vesmírnych služieb, satelitnej komunikácie a infraštruktúry spojenej s AI. Ďalšie momentum prináša ambiciózna prognóza Elona Muska, podľa ktorej by spoločnosť mohla do roku 2030 dosiahnuť ročné tržby 1 bilión USD.
- Polovodičové akcie tiež prudko rastú po prielome v rokovaniach medzi USA a Iránom. Medzi lídrov patria ARM (ARM.US), Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) a Intel (INTC.US), ktoré ťažia zo zlepšeného trhového sentimentu aj pokračujúceho nadšenia okolo umelej inteligencie. Nižšie geopolitické napätie a klesajúce ceny ropy znižujú inflačné obavy a podporujú investorov vo zvyšovaní expozície voči rastovým technologickým titulom.
- Silné zisky zaznamenávajú aj KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) a Lam Research (LRCX.US), teda spoločnosti dodávajúce kľúčové vybavenie pre pokročilú výrobu polovodičov. Investori ich vnímajú ako nepriamych víťazov AI boomu, pretože rastúci dopyt po AI čipoch podporuje mnohomiliardové investície do nových tovární a výrobných kapacít.
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