Zisk spoločnosti Nike sa prepadol o 25 %, spoločnosť neposkytne výhľad na celý rok

Spoločnosť Nike ohlásila výsledky za 1Q 2025. Výsledky síce neboli výrazne prekvapivé, no prepad na tržbách v spojení so slabším výhľadom a neistým druhým kvartálom spôsobil pokles akcií o takmer 8 %. Spoločnosť Nike je v problémoch už dlhšiu dobu, no práve tento fiškálny rok bude pre nich kľúčový, keďže dopyt po ich produktoch slabne. Nová posila v podobe nového generálneho riaditeľa však môže ešte trajektóriu zvrátiť. Kľúčové však pre Nike budú nové produkty a inovácie v ich kľúčových segmentoch a správna spolupráca s vybranými športovcami. Nike má tak pred sebou ešte dlhú cestu a je ešte otázne, s čím príde do budúcna. Ocenenie na burze však oproti konkurencii nie je taktiež primerané a Nike má výraznú prémiu vzhľadom ku jej fundamentom, vďaka sile jej značky a postavenia lídra na trhu. Pre investorov je to tak náročná situácia kedy na jednej strane môžu veriť v obrat spoločnosti a prijať vyššie ocenenie, alebo sa držať od tejto akcie ďalej a vyčkávať, s čím príde do budúcna. Všetko tak ukáže až čas. Viac o výsledkoch sa dozviete v tomto videu: