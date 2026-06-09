🟡⬇️ Zlato na najnižších úrovniach od marca

Cena zlata počas dnešnej seansy výrazne oslabuje a klesá o viac ako 1,3 % pod úroveň 4 270 USD za uncu, čím vymazáva tohtoročné zisky. Za týmto dynamickým poklesom stojí kombinácia jastrabích očakávaní a revízií výhľadov zo strany kľúčových inštitúcií na Wall Street.
Kľúčové fakty a trhové anomálie:
- Citi znižuje výhľad: Citigroup znížila svoj 3-mesačný cenový cieľ pre zlato z 4 300 USD na 4 000 USD za uncu. Analytici upozorňujú, že ak bude blokáda Hormuzského prielivu pokračovať a fyzický dopyt bude ďalej slabnúť, cena by mohla klesnúť až na 3 500 USD za uncu. Aj UBS znížila svoj výhľad pre cenu zlata na konci roka z 5 900 USD na 5 500 USD.
- Cenová anomália: Zaujímavé je, že výpredaj zlata pokračuje, napriek tomu, že trhové očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA mierne klesli. Futures kontrakty aktuálne započítavajú jedno zvýšenie sadzieb Fedu do konca roka (oproti 1,2 zvýšeniu na začiatku týždňa po veľmi silných piatkových dátach NFP).
- Ropa klesá, Wall Street tiež: Pokles zlata sprevádza aj pokles cien ropy (WTI pod 90 USD za barel), čo by teoreticky malo zmierňovať inflačné tlaky a krátkodobo podporovať zlato. Napriek tomu však na trhoch dominuje averzia voči riziku. Kapitál odteká aj z akciových trhov, čo je viditeľné na výraznej korekcii hlavných indexov na Wall Street (US500, US100).
Zlato sa momentálne správa netypicky a ignoruje mierne zmiernenie očakávaní týkajúcich sa budúceho vývoja sadzieb Fedu. Naznačuje to, že investori môžu realizovať zisky po niekoľkomesačnom raste alebo jednoducho uzatvárať pozície v prostredí celkového ochladenia sentimentu na Wall Street.
Čo ďalej?
Kľúčovým testom pre býkov na trhu so zlatom budú zajtrajšie (stredajšie) údaje o inflácii CPI v USA za máj. Ak inflácia prekvapí vyšším výsledkom, tlak na zlato sa zvýši a trh začne opäť započítavať vyššie náklady na peniaze v USA, čo by mohlo stlačiť cenu zlata smerom k 4 000 USD za uncu. Aktuálne sa cena drží pod 200-dňovým kĺzavým priemerom a pred úrovňou 4 000 USD sa nachádza ďalší support v podobe 38,2 % Fibonacciho retracementu veľkej rastovej vlny od roku 2023. Dôležitým impulzom pre zlato by mohol byť návrat slabosti amerického dolára. V súčasnosti sledujeme návrat dolárového indexu k úrovni 100 bodov, kde sa obchodoval na konci marca a v júli a novembri 2025. Práve vtedy išlo o úrovne, od ktorých sa zlato opakovane odrážalo smerom nahor.
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