🟡Zlato pred rozhodnutím Fedu rastie o 0,85 %

Zlato sa pok├║┼ía obnovi┼ą straty pred rozhodnut├şm Fedu po prudkom poklese v s├║vislosti s Trumpov├Żm volebn├Żm v├ş┼ąazstvom

Po prezidentsk├Żch vo─żb├ích v USA, ktor├ę priniesli zna─Źn├║ volatilitu, pokra─Źuj├║ otrasy na trhu. Zd├í sa, ┼że Trumpovo v├ş┼ąazstvo e┼íte viac s┼ąa┼żilo ├║lohu Fedu, hoci dne┼ín├ę rozhodnutie pravdepodobne neprekvap├ş. Napriek tomu by v├Żraznej┼í├ş posun v komunik├ícii Fedu v porovnan├ş so septembrov├Żm zasadan├şm mohol signalizova┼ą reakciu na v├Żsledky volieb, aj ke─Ć trh u┼ż nazna─Źil potrebu men┼íieho zni┼żovania sadzieb. Ako m├┤┼że dne┼ín├ę rozhodnutie Fedu ovplyvni┼ą k─ż├║─Źov├ę trhy a bude Fed signalizova┼ą opatrnej┼í├ş pr├şstup k bud├║cemu zni┼żovaniu sadzieb?

Zn├ş┼żenie sadzieb je ist├ę. ─îo bude nasledova┼ą?

Pod─ża americk├Żch ├║rokov├Żch futures kontraktov sa dne┼ín├ę zn├ş┼żenie sadzieb oce┼łuje s pravdepodobnos┼ąou 99,8 %. Decembrov├Ż krok je ocenen├Ż na 73,6 %. Minul├Ż mesiac trh nakr├ítko ocenil rovnak├ę ┼íance na zn├ş┼żenie alebo udr┼żanie v decembri. Trumpovo zvolenie v├Żrazne nezmenilo o─Źak├ívania na s├║─Źasn├Ż rok, ale mierne zn├ş┼żilo o─Źak├ívania t├Żkaj├║ce sa zni┼żovania v bud├║com roku. Po─Źas septembrov├ęho zasadania sa v┼íak do septembra bud├║ceho roka o─Źak├ívalo zn├ş┼żenie o 200 b├ízick├Żch bodov. V s├║─Źasnosti sa po─Ź├şta so zn├ş┼żen├şm o menej ako 100 b├ízick├Żch bodov.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Siln├Ż hospod├írsky rast v 3. ┼ítvr┼ąroku nazna─Źil, ┼że Fed nebude n├║ten├Ż k agres├şvnemu zni┼żovaniu. Naopak, pochm├║rna okt├│brov├í spr├íva o NFP uk├ízala rast len o 12 tis. Hoci americk├Ż ┼ítatistick├Ż ├║rad pr├íce uv├ídza, ┼że ├║daje s├║ do ur─Źitej miery skreslen├ę hurik├ínmi, niektor├ş ─Źlenovia Fedu, pravdepodobne vr├ítane Powella, bud├║ ma┼ą v├Ą─Ź┼íie obavy o trh pr├íce, ─Źo by mohlo aspo┼ł zatia─ż zachova┼ą potrebu ─Ćal┼íieho zni┼żovania.

Na druhej strane, niektor├ş ─Źlenovia chceli v septembri zn├ş┼żi┼ą sadzbu len o 25 b├ízick├Żch bodov. Teraz, vzh─żadom na potenci├ílne vy┼í┼íie infla─Źn├ę o─Źak├ívania, m├┤┼żu niektor├ş ─Źlenovia chcie┼ą pozastavi┼ą zni┼żovanie v decembri alebo za─Źiatkom bud├║ceho roka.

Decembrov├ę progn├│zy s├║ k─ż├║─Źov├ę

Hoci je decembrov├ę zn├ş┼żenie v s├║─Źasnosti ve─żmi pravdepodobn├ę, pri poh─żade na hospod├írske progn├│zy na bud├║ci rok sa m├┤┼że ve─ża zmeni┼ą. Fed bude musie┼ą zoh─żadni┼ą Trumpovu ekonomick├║ agendu a cl├í na zahrani─Źn├ę produkty. Pod─ża Janet Yellenovej zv├Ż┼íenie deficitu HDP o 1 % v priebehu 10 rokov zvy┼íuje neutr├ílnu ├║rokov├║ sadzbu o 30 a┼ż 40 b├ízick├Żch bodov. Teoreticky by to mohlo znamena┼ą, ┼że v decembri bude viac ─Źlenov vidie┼ą vy┼í┼íiu neutr├ílnu sadzbu. V s├║─Źasnosti s├║ o─Źak├ívania ─Źlenov Fedu zna─Źne rozpt├Żlen├ę. Je potrebn├ę pripomen├║┼ą, ┼że toto v┼íetko ovplyv┼łuje dlhodob├ę trhov├ę v├Żnosy, ─Źo potenci├ílne obmedzuje potenci├íl hospod├írskeho rastu. To s├║ v┼íak ├║vahy na december/janu├ír, zatia─ż ─Źo teraz Powell pravdepodobne presved─Ź├ş svojich kolegov z Fed-u, ┼że zn├ş┼żenie sadzieb je potrebn├ę na podporu situ├ície na trhu pr├íce.

├Ürokov├ę sadzby a v├Żnosy v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ako bude reagova┼ą trh?

Dne┼ín├Ż trhov├Ż obraz je do ve─żkej miery formovan├Ż v─Źeraj┼í├şmi v├Żsledkami prezidentsk├Żch volieb v USA a dne┼ín├Żm odrazom. Reakcie v┼íak mo┼żno o─Źak├íva┼ą o 20:00 a po 20:30 po─Źas Powellovej tla─Źovej konferencie. Ak Powell zotrv├í na predch├ídzaj├║cej komunik├ícii a bude na─Ćalej nazna─Źova┼ą potrebu ┼íkrtov v d├┤sledku oslabenia situ├ície na trhu pr├íce, je mo┼żn├Ż pokles dol├íra, odraz zlata a ─Ćal┼íia podpora akciov├ęho trhu. Naopak, ak Powell za─Źne diskutova┼ą o vplyve Trumpovej politiky na infla─Źn├ę o─Źak├ívania a v├Żnosy, m├┤┼że to signalizova┼ą, ┼że Fed teraz zva┼żuje bud├║cu fi┼ík├ílnu politiku. To by mohlo ─Ćalej obmedzi┼ą o─Źak├ívan├ę zni┼żovanie sadzieb, ─Źo je dobr├ę pre dol├ír, kr├ítkodobo negat├şvne pre zlato a negat├şvne pre akciov├ę indexy. Treba v┼íak pripomen├║┼ą, ┼że ─Ćal┼íie zvy┼íovanie deficitu Spojen├Żch ┼ít├ítov je z dlhodob├ęho h─żadiska pre zlato ve─żmi pozit├şvne.

Ned├ívno sa na j├║n oce┼łovala sadzba 3,0 %, teraz je to takmer 4 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zlato obmedzuje v─Źeraj┼í├ş pokles a dnes sa odr├í┼ża od 50-periodov├ęho priemeru. Ak Fed nezmen├ş svoju komunik├íciu, je dnes mo┼żn├Ż odraz na ├║rove┼ł okolo 2700 USD, kde sa nach├ídza 25-periodov├Ż priemer. Na druhej strane ┼ípekul├ície o o┼żiven├ş infl├ície v bud├║com roku zo strany Fedu by mohli zlato vr├íti┼ą na ├║rove┼ł okolo 2650 USD za uncu. Zdroj: xStation5