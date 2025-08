Apple – Hardvér alebo technologické služby? Výhľad výsledkov za 3. kvartál fiškálneho roka 2025

Kľúčové predikcie

Očakávané tržby za Q3 FY25: 89,1–89,3 mld. USD (+3,7–4,2 % medziročne)

Zisk na akciu (EPS): 1,42–1,43 USD (+1,4 % r/r)

Tržby z iPhonov: 40,1–40,6 mld. USD (+2,2–3,3 % r/r)

Tržby zo služieb: 26,9–27,0 mld. USD (+10,7–11,3 % r/r)

Hrubá marža: 45,5–46,5 % (v porovnaní so 47,1 % v Q2)

Dopad ciel: –900 mil. USD

Výkonnosť akcie YTD: pokles o 13–20 %

Hlavné výzvy: clá a problémy v dodávateľskom reťazci

Apple sa ocitá v centre obchodnej politiky administratívy Donalda Trumpa. Prezident pohrozil uvalením 25 % cla na iPhony vyrábané mimo USA, čo by mohlo zvýšiť spotrebiteľskú cenu až o 3 500 USD. Výroba na území USA by bola príliš nákladná a mohla by výrazne obmedziť predaje na domácom trhu.

Zároveň konkurenti Applu v posledných rokoch dobehli alebo dokonca prekonali technologickú úroveň iPhonov. Spoločnosť preto zrýchľuje presun výroby z Číny do Indie, kde sa aktuálne vyrába približne 20 % iPhonov. Cieľom je, aby do konca roka 2026 pochádzala väčšina iPhonov predávaných v USA práve z Indie. Tento plán je náročný – výroba v Indii je o 5–10 % drahšia kvôli vyšším cenám komponentov a nižšej efektivite fabrík. Čína navyše obmedzila cestovanie inžinierov, čo komplikuje prenos know-how.

Presun výroby však nemusí úplne eliminovať riziká – Trump totiž naznačil možnosť zavedenia 25 % cla aj na dovoz z Indie. Napriek tomu Apple svoje plány meniť neplánuje – viac než 70 % telefónov určených pre americký trh už teraz pochádza z Indie. A keďže väčšina predajov prebieha cez operátorov formou splátok, aj výrazne vyššia cena zariadenia by pre spotrebiteľa znamenala len mierne zvýšenie mesačnej platby.

Oneskorenie v oblasti umelej inteligencie

Apple výrazne zaostáva v pretekoch o dominanciu v oblasti AI. Zatiaľ čo Microsoft, Google a Meta investujú desiatky miliárd dolárov do vývoja AI infraštruktúry, Apple ročne vynakladá len 12 miliárd USD na Capex, oproti viac ako 80 mld. u konkurencie. Očakávaná služba Apple Intelligence zatiaľ nie je dostupná a významná aktualizácia Siri bola odložená až na rok 2026.

Apple taktiež prichádza o kľúčových AI špecialistov, ktorí prechádzajú ku konkurencii ako Meta či OpenAI. Dôraz spoločnosti na ochranu súkromia obmedzuje vývoj cloudových AI riešení, zatiaľ čo konkurenti stavajú rozsiahle dátové centrá vybavené čipmi Nvidia.

Premena na spoločnosť orientovanú na služby

Pozitívom je rýchly rast segmentu služieb, ktorý sa stal hlavným motorom rastu marží. Tržby zo služieb vzrástli zo 53,77 mld. USD v roku 2020 na 96,17 mld. USD v roku 2024 (CAGR 12,3 %). Tento segment teraz tvorí približne 21 % celkových tržieb a má výrazne vyššie marže ako predaj hardvéru.

Apple už prekročil hranicu jednej miliardy platených predplatných v rámci svojho ekosystému služieb a tržba z App Store na jedno stiahnutie sa takmer zdvojnásobila na 0,98 USD. Tento trend pomáha spoločnosti udržiavať rekordné hrubé marže, aj keď predaje iPhonov klesajú.

Výhľad a riziká

Analytici očakávajú „solídny kvartál“, podporený silným dopytom po iPhonoch v Číne a predzásobením pred možnými clami. Z dlhodobého hľadiska však existujú obavy: nejasná stratégia v oblasti AI, vysoké ocenenie akcií (P/E blízko 40) a nízke tempo rastu naznačujú, že akcie Applu sú náchylné na pokles hodnoty, aj napriek už zaznamenanému prepadu o 13 % od začiatku roka.

Odhaduje sa, že Apple má približne 1,5 roka na predstavenie dôveryhodnej AI stratégie, inak môže čeliť poklesu predaja iPhonov. Medzitým OpenAI v spolupráci s bývalým dizajnérom Applu Jonym Ivem vyvíja vlastné zariadenia, čo zvyšuje tlak konkurencie.

Apple zostáva tretou najhodnotnejšou spoločnosťou na svete s kapitalizáciou 3,2 bilióna USD, no jeho dominancia v prémiovom segmente môže byť ohrozená narastajúcou konkurenciou v oblasti AI a geopolitickým obchodným napätím.

Od mája sa akcie nachádzajú v konsolidácii, na rozdiel od širšieho trhu, ktorý nielenže vymazal straty, ale denne prepisuje historické maximá.





Zdroj: xStation5