​​​​Zlato prekonalo hranicu 4000 dolárov!

- Míľnik 4 000 USD: Cena zlata vystrelila na historické maximum nad 4 000 USD/oz, čo je jej najlepší ročný nárast (viac ako 50 %) od roku 1979.
- Kľúčové faktory: Rally je primárne poháňaná zmenou politiky Fedu, uzavretím vlády USA a rastúcou geopolitickou neistotou.
- Výhľad: Analytici vidia potenciálne ciele až do výšky 5 000 USD, napriek varovaniam pred rizikom prudkej korekcie.
Cena zlata prekonala hranicu 4 000 USD za uncu po prvýkrát v histórii, čo je symbolický míľnik a priamy výsledok eskalujúcej globálnej ekonomickej a politickej neistoty. Zisky zaznamenané najvýznamnejším drahým kovom na svete teraz presahujú 50 % od začiatku roka, čo je jeho najlepší ročný výkon od roku 1979. Hoci v minulosti došlo k niekoľkým posunom o 30 – 40 %, ročný výnos presahujúci 50 % nebol dosiahnutý mimo 70. rokov. Hoci cena už rástla minulý rok a na začiatku tohto roka, hlavný rast začal v auguste, čo sa zhodovalo s zmenou politiky Federálneho rezervného systému a zavedením clá Donalda Trumpa. Súčasné zastavenie činnosti americkej vlády ďalej zhoršuje atmosféru neistoty.
Kľúčové faktory rastu
- Status bezpečného útočiska: Zlato posilňuje svoju pozíciu ako „bezpečné útočisko“ uprostred ekonomickej neistoty, ktorú vyvolali nielen domáce problémy USA, ale aj geopolitické napätie, najmä v Európe a Ázii.
- Dopyt centrálnych bánk a investorov: Centrálne banky a individuálni investori zvyšujú nákupy zlata a považujú tento kov za poistku proti znehodnoteniu fiat meny a rastúcej inflácii. Poľsko a Čína sú aj tento rok hlavnými kupcami. Hoci tempo akumulácie centrálnych bánk sa spomalilo, v kombinácii s fyzickým dopytom a dopytom investorov ETF zostáva najsilnejšou silou podporujúcou rast dopytu.
- Slabosť dolára a politika Fedu: Predpokladaný pokles hodnoty amerického dolára v roku 2025 a vyhliadky na ďalšie zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom posilňujú dopyt po zlate. V súčasnosti sa trh zameriava skôr na množstvo znížení než na to, kedy sa cyklus uvoľňovania skončí. Okrem toho spochybňovanie dôveryhodnosti Fedu zo strany americkej administratívy a oslabovanie statusu dolára ako rezervnej meny stimulujú rast cien zlata a iných kovov.
Historická dynamika a výhľad
- Prílev investícií: Silný investičný dopyt, najmä po ETF na zlato, prispel k najväčšiemu štvrťročnému prílevu kapitálu za niekoľko desaťročí.
- Cenové ciele: Zlato dosiahlo nové maximá už trinástykrát len v septembri. Analytici nevylučujú pohyb smerom k 4 300 USD v najbližších mesiacoch. Goldman Sachs naznačil, že za priaznivých podmienok by zlato mohlo dosiahnuť 5 000 USD do polovice budúceho roka, pričom jeho základný scenár predpokladá cieľovú hodnotu 4 900 USD do konca budúceho roka.
- Upozornenia na korekciu: Nedávne správy inštitúcií odporúčajú opatrnosť – Bank of America varuje pred rizikom korekcie po dynamickom raste. Goldman Sachs a JP Morgan tiež varujú pred potenciálnym nadhodnotením. V súčasnosti však neexistujú žiadne zjavné faktory, ktoré by mohli vyvolať korekciu. To by si vyžadovalo veľmi silné posilnenie dolára, krach na Wall Street (čo by viedlo k dopytu po hotovosti, podobne ako počas pandémie) alebo neutralizáciu geopolitických rizikových faktorov. Žiaden z týchto faktorov sa však v najbližšej dobe nezdá byť reálny.
Zlato krátko pred 4:00 prekonalo spotovú cenu 4 000 USD, pričom tento pokles dosiahol takmer 1 %. Najväčšie korekcie v rámci rastového trendu za posledných niekoľko hodín naznačujú, že hranica 4 000 USD bude slúžiť ako podpora v prípade predĺženého poklesu, ktorý sa momentálne formuje tesne pred začiatkom európskej seansy.
