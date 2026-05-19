Graf dňa: Najsilnejšia mena roka 2026 v tieni škandálu (19. 5. 2026)

- Brazílsky real zostáva v roku 2026 najvýkonnejšou menou na svete.
- Minulý týždeň však priniesol politický škandál a výrazné oslabenie meny.
- Úrokové sadzby Brazílskej centrálnej banky zostávajú veľmi vysoké, a to aj v reálnom vyjadrení.
- Krajina zároveň ťaží z vyšších cien ropy.
Najvýkonnejšia mena roka 2026*, brazílsky real, sa minulý týždeň dostala pod tlak a zaznamenala svoje najväčšie oslabenie voči americkému doláru od októbra 2025.
Graf 1: USDBRL (29. 10. 2024 – 19. 5. 2026)
Source: xStation, 19/05/2026
Zdroj: xStation, 19. 5. 2026
* Zambijská kwacha, ruský rubeľ a kostarický colón sú v prehľade vyššie, ale nepatria medzi meny, ktoré pravidelne analyzujeme.
Čo stojí za takým výrazným pohybom?
Dôvod oslabenia realu možno hľadať predovšetkým v nahrávkach a správach zverejnených serverom The Intercept Brazil, ktoré usvedčujú Flavia Bolsonara, senátora a pravicového kandidáta na prezidenta v októbrových voľbách. Podľa materiálov Flavio požadoval milióny dolárov od Daniela Vorcara, bývalého generálneho riaditeľa Banco Master. Celková hodnota vyšetrovaných transakcií sa odhaduje na viac než 25 miliónov USD.
Podľa Bolsonara mali peniaze financovať životopisný film o jeho uväznenom otcovi, Jairovi Bolsonarovi, bývalom prezidentovi krajiny. Flavio tvrdí, že išlo o 100% súkromné sponzorstvo súkromného projektu, pričom Vorcaro ani Banco Master nemali na oplátku získať žiadne politické výhody.
Federálna polícia a Najvyšší súd sa vecou okamžite začali zaoberať, čo napriek Bolsonarovým vysvetleniam viedlo k poklesu jeho preferencií. Flavio bol určitý čas v uptrende. Od začiatku mája bol podľa kurzov na platforme Polymarket favoritom na víťazstvo vo voľbách a vo väčšine prieskumov prekonával aj Lulu.
Trh vníma určité riziko vo zvýšenej pravdepodobnosti víťazstva Lulu, lídra ľavice. Problematicky pôsobí absencia aj postupnej fiškálnej konsolidácie vzhľadom na rozpočtový deficit, ktorý už 3 roky presahuje 8 % HDP. Zdá sa, že trh tieto obavy čiastočne započítal, čo realu na začiatku týždňa umožnilo odraz.
Čo podporuje real?
Vysoké úrokové sadzby
Banco Central do Brasil už v aktuálnom cykle uskutočnila dve zníženia sadzieb, ale základná sadzba zostáva na veľmi vysokej úrovni (14,5 %). To mene umožňuje ťažiť z carry trade. Hoci ďalšie zníženie sadzieb v nasledujúcich mesiacoch nemožno vylúčiť, jeho rozsah by mal byť obmedzený pre neukotvené inflačné očakávania a uvoľnenú fiškálnu politiku. To by mohlo realu umožniť, aby z carry trade ťažil aj naďalej.
Pozícia čistého exportéra ropy
Brazília je jedným z najväčších svetových producentov ropy, s produkciou približne 4,2 milióna barelov denne. Časť tejto produkcie sa síce spotrebuje doma, prebytok je však dostatočne významný na to, aby z krajiny robil dôležitého hráča na globálnej scéne. Vývoz ropy jej ročne prináša viac než 55 miliárd USD.
Hlavným odberateľom brazílskej ropy je Čína, ktorá predstavuje 43 % celkového exportu. Čína má aktuálne len obmedzený priestor na vyjednávanie. Jej dovozná štruktúra je závislá od Blízkeho východu (55 %), Ruska (21 %), spomínanej Brazílie (7 %) a Angoly (5 %).
Graf 2: Štruktúra dovozu ropy do Číny (2024)
Zdroj: OEC (19. 5. 2026)
Menu podporuje aj rast cien sóje, ktorá tvorí viac než 12 % domáceho exportu.
Zlepšený sentiment voči rozvíjajúcim sa trhom
Apríl priniesol výrazné zlepšenie rizikového sentimentu na menových aj akciových trhoch. Posledné dni však spochybnili pokračovanie tohto trendu. Ak by sa však oznámenia prezidenta Trumpa týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom skutočne naplnili, real by vďaka svojej vysokej bete, teda špecifickému riziku a citlivosti na zmeny trhu, mohol pokračovať v raste. Pri takomto scenári však možno zároveň očakávať pokles cien ropy, čo by na menu vytváralo určitý tlak.
