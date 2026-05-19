El Niño prichádza: kakao a cukor pod tlakom, káva iným smerom☕🍫

- NOAA odhaduje 82% pravdepodobnosť vzniku El Niňa v období máj až júl 2026 s trvaním do zimy 2026/27
- Kakao vyskočilo na 4 700 dolárov za tonu, prieskumy predpovedajú podpriemernú úrodu 2026/27 v západnej Afrike
- India zakázala vývoz cukru s okamžitou platnosťou minimálne do konca septembra 2026, londýnske futures reagovali rastom takmer o tri percentá
- Brazílske mlyny uprednostňujú etanol pred cukrom, čo prehĺbuje globálny tlak na ponuku
- Arabica klesá napriek El Niňu: rekordná brazílska úroda 2026/27 odhadovaná na 75,3 milióna vriec vytvára prvý globálny prebytok za päť rokov
Americká agentúra NOAA zvýšila pravdepodobnosť vzniku El Niňa na 82 percent s tým, že udalosť pravdepodobne vydrží až do zimy 2026/27. Svetová meteorologická organizácia hovorí o silnej udalosti a klimatické modely sa zhodujú na výnimočnej intenzite. Pre komoditné trhy to nie je abstraktná správa o počasí, ale priamy cenový signál.
Kakao reagovalo ako prvé. Ceny v máji 2026 vystrelili na 4 700 dolárov za tonu, čo bol trojmesačný vrchol, než sa vrátili späť k hranici 3 800 dolárov po oznámení vyšších dodávok z Pobrežia Slonoviny. Napriek tomu trh zostáva napätý. Podľa dostupných zdrojov ukazujú skoré prieskumy úrody 2026/27 v západnej Afrike podpriemerné formovanie plodov, čo naznačuje slabý výhľad pre hlavnú sezónu začínajúcu v októbri. Pobrežie Slonoviny a Ghana, ktoré spoločne produkujú viac ako polovicu globálnej produkcie, sú počas El Niňa vystavené suchšiemu a teplejšiemu počasiu. Timing je kľúčový, keďže sa africká sezóna začína práve vtedy, keď El Niño naplno zasiahne.
GRAF: COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Cukor je v tejto chvíli pravdepodobne najzaujímavejšia komodita. India, druhý najväčší producent cukru na svete, vydala tento týždeň plošný zákaz vývozu s okamžitou platnosťou, platný minimálne do konca septembra 2026. Dôvodom je kombinácia nižšej úrody v kľúčových štátoch a obáv z El Niňa, ktorý by mohol oslabiť monzúnové zrážky. Londýnske futures bielého cukru vzrástli po oznámení o takmer tri percentá. Brazílske mlyny medzitým naďalej uprednostňujú výrobu etanolu pred cukrom, čo ďalej znižuje dostupnosť pre vývoz. Ak El Niño zasiahne súčasne Indiu aj Thajsko, trh 2026/27 sa môže otočiť do výrazného deficitu.
GRAF: SUGAR (D1)
Zdroj: xStation5
Arabica stojí bokom od tejto logiky. Futures klesli na najnižšie hodnoty od novembra 2024, okolo 2,70 dolára za libru, pretože trh hľadí na rekordnú brazílsku úrodu 2026/27, ktorú odhaduje StoneX na 75,3 milióna vriec so vznikom prvého globálneho prebytku za päť rokov. Brazílska úroda prebieha od mája do septembra, takže väčšina bude zbehnutá skôr, ako klimatický jav naplno zasiahne. Predchádzajúce El Niño 2023/24 práve brazílske sucho zavinilo a vyhnalo ceny arabicy na historické maximá. Teraz trh inkasuje kompenzačný cyklus v opačnom smere.
GRAF: COFFEE (D1)
Zdroj: xStation5
