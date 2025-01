Zlato vymazáva straty vďaka otrasom na globálnej technologickej scéne

Zlato ako tradičný bezpečný prístav pre investorov sa po počiatočných stratách spôsobených poklesom amerického dolára a nervozitou na technologických trhoch zotavilo. Hlavným spúšťačom bol úspech čínskeho startupu DeepSeek, ktorý podkopal dôveru investorov v americké technologické giganty a znížil hodnotu akcií spoločností, ako je napríklad Nvidia. Akcie spoločnosti Nvidia, ktoré sa v roku 2023 podieľali takmer polovicou na raste indexu S&P 500, klesli v predburzovom období o približne 13 %.

Cena zlata, ktorá počas dňa klesla v dôsledku posilňovania dolára, sa zotavila a uzavrela na úrovni 2 768 USD za uncu, čo je približne 20 USD pod jej historickým maximom. Výkon dolára ovplyvnila neistota spojená s obchodnou politikou prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil zavedením ciel na Kolumbiu. Hoci od zavedenia týchto opatrení nakoniec ustúpil, jeho postoj posilnil dolár, čo malo negatívny vplyv na zlato, keďže silnejší dolár zdražil kov pre kupujúcich s inými menami.

Vývoj cien zlata za posledný týždeň, H1. Zdroj: xStation5

Zlato vykazuje silný rastový trend, ktorý podporuje oslabenie dolára a dopyt po bezpečných aktívach. Jeho cena od začiatku roka vzrástla o 5 % a minulý týždeň zaznamenalo štvrtý týždenný zisk v rade. Analytici považujú súčasnú cenovú akciu za „rozhodne býčiu“, pričom cena sa blíži k historickému maximu.

Spolu so zlatom však klesli aj ceny ďalších drahých kovov vrátane striebra, platiny a paládia. Pokles zaznamenali aj akcie ťažobných spoločností - napríklad index FTSE/JSE Precious Metals and Mining klesol o 3,5 %, čo je najväčší pokles od decembra. Podobne aj index FTSE 350 Precious Metals and Mining stratil 2,4 %. Medzi najväčšie straty patrili akcie spoločnosti Sibanye Stillwater, ktoré oslabili o takmer 6 %.

Napriek týmto otrasom zlato zostáva jedným z kľúčových aktív, ktoré priťahuje investorov v časoch neistoty, a jeho výkonnosť bude naďalej úzko súvisieť s globálnou hospodárskou a geopolitickou situáciou vrátane pohybu dolára a politických rozhodnutí v Spojených štátoch.