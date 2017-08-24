V tejto lekcii sa dozviete:
- Ako zistiť sentiment obchodníkov z celého sveta
- Prečo je akciový screener jedným z najsilnejších nástrojov platformy xStation 5
- Ako určiť trend pomocou Heatmap
Analýza trhu: Smerovanie trhu (sentiment), Najväčšie zmeny, Heatmap a Akciový Screener
Pri obchodovaní na finančných trhoch je dobré mať čo najviac informácií. xStation 5 Vám prináša skutočnú výhodu pri hľadaní a identifikovaní potenciálnych obchodných príležitostí. V tejto lekcii pokryjeme jedinečné funkcie platformy xStation 5, ktoré sú navrhnuté tak, aby Vám pomohli lepšie obchodovať.
V záložke Analýza trhu nájdete Smerovanie trhu (Sentiment trhu), Najväčšie zmeny, Akciový screener a Heatmap. Záložky v tejto funkcii sú navrhnuté tak, aby Vám poskytli viac informácií pred obchodovaním.
Smerovanie trhu (Trhový sentiment)
Začnime s trhovým sentimentom, ktorý ukazuje, ako majú obchodníci XTB z celého sveta umiestnené svoje pozície na rôznych trhoch a hovorí, aké percento klientov má otvorené dlhé alebo krátke pozície na jednotlivých inštrumentoch. Môžete použiť filtre na zobrazenie rôznych inštrumentov na základe ich triedy aktív alebo nájsť konkrétny trh prostredníctvom vyhľadávacieho panela.
Ak v ktoromkoľvek momente chcete obchodovať na trhu, stačí kliknúť na ikonu „Obchodovať“ a otvorí sa okno pre novú objednávku.
Najväčšie zmeny
Funkcia Najväčšie zmeny zobrazuje trhy, ktoré získali alebo stratili najviac na hodnote v rámci zvoleného obdobia. Na rozdiel od trhového sentimentu táto funkcia zobrazuje reálny zisk alebo stratu, ktorú konkrétny inštrument zaznamenal v období, ktoré ste si zvolili, s najvyšším ziskom na pravej strane a najvyššou stratou na ľavej strane. Môžete použiť filtre na zobrazenie vybranej triedy aktív a tiež zmeniť obdobie, za ktoré sa zobrazia najväčšie zmeny pre dnešok, tento týždeň alebo mesiac.
Ak sa pozrieme na týždenný pohyb, môžeme vidieť, že trhy so pšenicou a kávou zaznamenali najvyššiu stratu, keď stratili viac ako 4% hodnoty. Na druhej strane najväčšie zisky na hodnote zaznamenali trhy s kryptomenami. Je to teda jeden zo spôsobov, ako určiť smer trendu.
Akciový screener
Záložka Akciový screener umožňuje filtrovať tisíce burzových trhov s CFD akciami do zúženého zoznamu na základe konkrétnych požiadaviek, ktoré si stanovíte, ako sú trhová kapitalizácia, zisk na akciu, pomer ceny k zisku, dividendový výnos, návratnosť kapitálu a BETA. K dispozícii je tiež mnoho ďalších filtrov, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Zobraziť ďalšie filtre (Show more filters). Potom, čo vyberiete, ktoré filtre sú pre Vás dôležité, jednoducho posúvaním zužujete alebo rozširujte rozpätie každého filtra na požadované úrovne a zoznam akcií sa automaticky zúži iba na tie, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám. Môžete tiež zúžiť výber podľa krajiny alebo odvetvia. Je to veľmi výkonný nástroj, ktorý Vám pomôže nájsť spoločnosť, ktorá vyhovuje Vašim obchodným potrebám. Predstavte si napríklad, že chcete kúpiť CFD na akciu, ktorá vypláca dividendu, vytvorila solídny rast svojej hodnoty a patrí do sektora IT. Teoreticky by to trvalo dosť dlho. V praxi to bude s xStation 5 trvať len chvíľu.
Heatmap
Heatmap zobrazuje, ktoré trhy zaznamenali najväčší rast a pokles v rôznych časových obdobiach oveľa vizuálnejším spôsobom ako funkcia Najväčšie zmeny. Čím silnejší je trh, tým je zelenší, zatiaľ čo najslabšie trhy sú zafarbené červenou farbou. Môžete si vybrať forex, akcie a relevantné časové obdobie prostredníctvom a Heatmap sa automaticky vygeneruje na základe týchto filtrov.
Spôsob zobrazovania informácií sa mení v závislosti od toho, či zobrazujete forex alebo akcie. Pokiaľ ide o forex, hlavná mena je uvedená v strede mapy a trhy, ktoré vzrástli oproti nej najviac, sú uvedené na ľavej strane zafarbené červenou farbou, zatiaľ čo slabšie trhy sú zelené na pravej strane. Napríklad, pri pohľade na menu USD môžete vidieť, že za posledný týždeň je silnejšia voči menám vľavo, ale stratil hodnotu voči menám napravo. Ako by ste to mohli využiť vo Vašom obchodovaní? Predstavte si, že je to tretí po sebe idúci deň straty USD voči JPY. Pozriete sa na graf, aby ste zistili, ako sa v nasledujúcich dňoch môže vyvíjať pohyb USDJPY. Zmena hodnoty USDJPY, ktorú ste zaznamenali, ukázala, že klesajúci trend by mohol pokračovať a ak sa to potvrdí tým, čo sa deje v grafe, môžete to využiť, aby ste zadali pozíciu.
V prípade akcií sú tieto zoskupené podľa odvetví, pričom veľkosti blokov sú založené na trhovej kapitalizácii. Takže to je dôvod, prečo uvidíte, že Apple má väčší blok v porovnaní s Hewlett Packard. Podobne ako pri forexe sú akcie, ktoré sú najsilnejšie, zafarbené na zeleno a tie najslabšie sú vyznačené červenou farbou, podľa časového rámca. Ak kliknete na príslušnú akciu, objaví sa pop-up okno, ktoré zobrazuje, aká je výkonnosť akcie v porovnaní so zvyškom jej sektora. Ak chcete obchodovať s akýmkoľvek trhom na karte Heatmap, jednoducho dvakrát kliknite na inštrument a zobrazí sa okno novej objednávky.
Pamätajte na to, že analýza trhu je založená na pravdepodobnosti a podľa jedného z troch hlavných princípov technickej analýzy je väčšia pravdepodobnosť, že trhový trend bude pokračovať, než že by sa obrátil. To znamená, že nástroj Najväčšie zmeny môže byť použitý ako jedno z Vašich pravidiel pre identifikáciu trendov, čo Vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie robiť kvalifikovanejšie obchodné rozhodnutia.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.