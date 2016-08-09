Ask cena je cena, za ktorú je ponúkaný investičný inštrument, inými slovami cena, na ktorej sa obchodník po investičnom inštrumente dopytuje. Za túto cenu je obchodník schopný kúpiť finančný nástroj
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
Pri obchodovaní na finančných trhoch je k dispozícii tak ask (dopytová) cena, ako aj bid (ponuková) cena. Ask cena je vždy vyššia ako bid cena a rozdiel medzi ask a bid cenou sa nazýva spread, ktorý je zároveň nákladom na vykonanie transakcie na trhu.
Uveďme príklad. V okne Trh v obchodnej platforme sú pri EURUSD uvedené ceny 1.12027 / 1.12037. To znamená, že cena ask je 1,12037 a bid cena je 1,12027. Spread je potom rozdiel, teda 1 pip (10 bodov).
Nezabudnite: Keď obchodník vstupuje do dlhej pozície (long), teda nakupuje finanční inštrument, na trhu bude transakcia zrealizovaná vždy za cenu ask a uzavretá za cenu bid. Na druhej strane, ak chce obchodník otvoriť krátku (short) pozíciu, a teda inštrument predať, na trhu bude príkaz realizovaný za bid cenu a uzavretý za ask cenu.
Okrem toho musí mať obchodník na pamäti, že cena, ktorú vidí v grafe v obchodnej platforme xStation aj v platforme MT4, je vždy bid (ponuková) cena. Táto cena vykresľuje graf a ukazuje aktuálnu cenu. Ask (dopytovú) cenu si môže obchodník zobraziť sám, aby videl spread.
Ako môžem nastaviť zobrazenie ask ceny v platforme xStation?
Pre zobrazenie ask ceny je potrebné kliknúť na tlačidlo zobrazenia ceny ask v nástrojovej lište nad grafom. Po označení sa cena ask zobrazí v grafe.
Ako môžem nastaviť ask cenu v platforme MT4?
Pre zobrazenie ask ceny v grafe je potrebné stlačiť kláves F8. Tým sa zobrazí okno s ponukou vlastností grafov. Je potrebné zaškrtnúť "Ukázať čiaru Ask (Show Ask line)". Potom bude v grafe viditeľná aj ask cena.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.